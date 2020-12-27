https://ria.ru/20201227/dtp-1591089673.html

В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом

В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом

Патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Кузбасса столкнулся на трассе Р-255 "Сибирь" с большегрузом, пострадали два сотрудника госавтоинспекции, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T07:18

2020-12-27T07:18

2020-12-27T07:20

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 27 дек - РИА Новости. Патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Кузбасса столкнулся на трассе Р-255 "Сибирь" с большегрузом, пострадали два сотрудника госавтоинспекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.Отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП, устанавливается степень вины каждого из водителей."Кроме того, руководством Главного управления МВД России по Кемеровской области назначена служебная проверка", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20201226/dtp-1591067820.html

кемеровская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия