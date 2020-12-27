В Кузбассе инспекторы ДПС пострадали в ДТП с большегрузом
07:18 27.12.2020 (обновлено: 07:20 27.12.2020)
КЕМЕРОВО, 27 дек - РИА Новости. Патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Кузбасса столкнулся на трассе Р-255 "Сибирь" с большегрузом, пострадали два сотрудника госавтоинспекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Сегодня около 3.00 (26 декабря 23.00 мск) на 430 километре автодороги Р-255 "Сибирь", в районе поселка Верх-Чебула, произошло столкновение патрульного автомобиля отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области и большегрузного автомобиля. В результате двое сотрудников госавтоинспекции получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", – рассказали в пресс-службе полицейского главка.
Отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП, устанавливается степень вины каждого из водителей.
"Кроме того, руководством Главного управления МВД России по Кемеровской области назначена служебная проверка", - уточнили в ведомстве.