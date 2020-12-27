https://ria.ru/20201227/dorogi-1591099568.html

Правительство выделило регионам 172,3 миллиарда рублей на дороги

Правительство выделило регионам 172,3 миллиарда рублей на дороги

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам финансирования на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог,... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T10:08

2020-12-27T10:08

2020-12-27T12:43

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам финансирования на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, сообщила пресс-служба кабмина.Выделены 172,3 миллиарда рублей на три года.Отмечается, что федеральное финансирование позволит создать современную и качественную дорожную инфраструктуру в регионах, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы."Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий", — добавляется в сообщении.Средства выделяются по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", цель которого — к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.

https://ria.ru/20200713/1574283348.html

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россия, михаил мишустин, экономика