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Правительство выделило регионам 172,3 миллиарда рублей на дороги
Правительство выделило регионам 172,3 миллиарда рублей на дороги
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам финансирования на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог,... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T10:08
2020-12-27T10:08
2020-12-27T12:43
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления регионам финансирования на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, сообщила пресс-служба кабмина.Выделены 172,3 миллиарда рублей на три года.Отмечается, что федеральное финансирование позволит создать современную и качественную дорожную инфраструктуру в регионах, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы."Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий", — добавляется в сообщении.Средства выделяются по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", цель которого — к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.
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россия, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил правила предоставления регионам финансирования на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, сообщила пресс-служба кабмина.
Выделены 172,3 миллиарда рублей на три года.
Отмечается, что федеральное финансирование позволит создать современную и качественную дорожную инфраструктуру в регионах, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.
"Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий", — добавляется в сообщении.
Средства выделяются по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", цель которого — к 2024 году увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и контроля соблюдения ПДД.