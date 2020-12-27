https://ria.ru/20201227/donbass-1591120337.html
В Кремле заявили о пассивности Киева в урегулировании ситуации в Донбассе
В Кремле заявили о пассивности Киева в урегулировании ситуации в Донбассе
Пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооруженным глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают, утверждает пресс-секретарь... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:35
2020-12-27T14:35
2020-12-27T15:04
минские соглашения
россия
донбасс
дмитрий песков
франция
германия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооруженным глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью в эфире телеканала "Россия 1" он подчеркнул, что речь идёт о внутриукраинском конфликте - ни Россия, на Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте."И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать. Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации", – заявил Песков.
https://ria.ru/20201220/donbass-1590080485.html
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минские соглашения, россия, донбасс, дмитрий песков, франция, германия, украина