https://ria.ru/20201227/dolzhnost-1591112723.html
Советники директоров школ получат надбавку в 15 тысяч рублей
Советники директоров школ получат надбавку в 15 тысяч рублей
С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T12:54
2020-12-27T12:54
2020-12-27T13:59
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.По его словам, новую должность введут в десяти пилотных регионах. Специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями.Им положена надбавка в 15 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201209/shkola-1588332469.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество