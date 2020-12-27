https://ria.ru/20201227/dolzhnost-1591112723.html

Советники директоров школ получат надбавку в 15 тысяч рублей

Советники директоров школ получат надбавку в 15 тысяч рублей

С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T12:54

2020-12-27T12:54

2020-12-27T13:59

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.По его словам, новую должность введут в десяти пилотных регионах. Специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями.Им положена надбавка в 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201209/shkola-1588332469.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество