https://ria.ru/20201227/covid-1591122412.html

Названы семь симптомов COVID-19, требующих немедленной реакции

Названы семь симптомов COVID-19, требующих немедленной реакции

Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:56

2020-12-27T14:56

2020-12-27T15:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583992308_0:272:3071:1999_1920x0_80_0_0_75377d7065a1c47c9668fbc953ac2291.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express. Помимо трех "классических" симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и потери вкуса и обоняния, которые не проявляются у каждого пятого пациента, ученые выделили свыше 20 признаков болезни на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study. Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже. Врачи порекомендовали также проходить самодиагностику — каждое утро нюхать что-либо, обладающее сильным запахом — например, мыло или кофе. "Потеря вкуса и обоняния — также одни из ключевых ранних симптомов COVID-19, позволяющих выявить болезнь на начальном этапе", — поясняют специалисты. Ситуация с COVID-19В середине этого месяца глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил о новом штамме коронавируса. Как утверждают специалисты, эта разновидность инфекции может быть на 70 процентов заразнее обычной и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна. Многие страны, включая Россию, приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже свыше 80 миллионов случаев заражения новой инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/pandemic-1591080739.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире