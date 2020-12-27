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Названы семь симптомов COVID-19, требующих немедленной реакции
Названы семь симптомов COVID-19, требующих немедленной реакции
Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:56
2020-12-27T14:56
2020-12-27T15:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express. Помимо трех "классических" симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и потери вкуса и обоняния, которые не проявляются у каждого пятого пациента, ученые выделили свыше 20 признаков болезни на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study. Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже. Врачи порекомендовали также проходить самодиагностику — каждое утро нюхать что-либо, обладающее сильным запахом — например, мыло или кофе. "Потеря вкуса и обоняния — также одни из ключевых ранних симптомов COVID-19, позволяющих выявить болезнь на начальном этапе", — поясняют специалисты. Ситуация с COVID-19В середине этого месяца глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил о новом штамме коронавируса. Как утверждают специалисты, эта разновидность инфекции может быть на 70 процентов заразнее обычной и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна. Многие страны, включая Россию, приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже свыше 80 миллионов случаев заражения новой инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Ученые из Королевского колледжа Лондона
перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции. Об этом сообщает Daily Express
.
Помимо трех "классических" симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и потери вкуса и обоняния, которые не проявляются у каждого пятого пациента, ученые выделили свыше 20 признаков болезни на основе данных, полученных через приложение COVID Symptom Study.
Ученые выделили семь симптомов, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.
"Если у вас есть любые симптомы COVID-19, не рискуйте — самоизолируйтесь с домочадцами и как можно скорее пройдите тест", — говорится в публикации.
Врачи порекомендовали также проходить самодиагностику — каждое утро нюхать что-либо, обладающее сильным запахом — например, мыло или кофе.
"Потеря вкуса и обоняния — также одни из ключевых ранних симптомов COVID-19, позволяющих выявить болезнь на начальном этапе", — поясняют специалисты.
Ситуация с COVID-19
В середине этого месяца глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил о новом штамме коронавируса. Как утверждают специалисты, эта разновидность инфекции может быть на 70 процентов заразнее обычной и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.
Многие страны, включая Россию, приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже свыше 80 миллионов случаев заражения новой инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.