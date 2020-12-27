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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс биткоина обновил исторический максимум
Курс биткоина обновил исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в 28 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T14:17
2020-12-27T14:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
биткоин
экономика
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в 28 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.Как отмечает портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:07 мск биткоин дорожает на 13,15% — до 28 119 долларов. В свою очередь, на крупнейшей по объему торгов бирже Binance цена криптовалюты выросла на 13,65% — до 28 090 долларов.На долю биткоина приходится примерно 71% глобального рынка криптовалют.Директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин назвал такое подорожание криптовалюты "удивительным в своем резком подъеме", но вполне "закономерным и ожидаемым".Как считает Панушкин, ведущую роль в этой ситуации сыграло "более последовательное выстраивание самого криптобизнеса и его инфраструктуры", которое укрепляет уверенность игроков и подталкивает криптовалюту к росту."По нашим оценкам, к утру предстоящего понедельника биткоин вполне может приблизиться к отметке в 29 тысяч долларов за монету", — заключил эксперт.
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биткоин, экономика

Курс биткоина обновил исторический максимум

14:17 27.12.2020 (обновлено: 14:40 27.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в 28 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Как отмечает портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:07 мск биткоин дорожает на 13,15% — до 28 119 долларов. В свою очередь, на крупнейшей по объему торгов бирже Binance цена криптовалюты выросла на 13,65% — до 28 090 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 71% глобального рынка криптовалют.
Директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин назвал такое подорожание криптовалюты "удивительным в своем резком подъеме", но вполне "закономерным и ожидаемым".

"С одной стороны, определенную роль играет массовая сублимация, обусловленная усталостью от пандемии и связанными с нею высокими личными финансовыми рисками во многих направлениях бизнеса. С другой — повышенные эмоциональные ожидания с предвкушением новогодних перемен", — заявил он РИА Новости.

Как считает Панушкин, ведущую роль в этой ситуации сыграло "более последовательное выстраивание самого криптобизнеса и его инфраструктуры", которое укрепляет уверенность игроков и подталкивает криптовалюту к росту.
"По нашим оценкам, к утру предстоящего понедельника биткоин вполне может приблизиться к отметке в 29 тысяч долларов за монету", — заключил эксперт.
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