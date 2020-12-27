https://ria.ru/20201227/bitkoin-1591117873.html

Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в 28 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T14:17

2020-12-27T14:17

2020-12-27T14:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

экономика

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в 28 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.Как отмечает портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:07 мск биткоин дорожает на 13,15% — до 28 119 долларов. В свою очередь, на крупнейшей по объему торгов бирже Binance цена криптовалюты выросла на 13,65% — до 28 090 долларов.На долю биткоина приходится примерно 71% глобального рынка криптовалют.Директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин назвал такое подорожание криптовалюты "удивительным в своем резком подъеме", но вполне "закономерным и ожидаемым".Как считает Панушкин, ведущую роль в этой ситуации сыграло "более последовательное выстраивание самого криптобизнеса и его инфраструктуры", которое укрепляет уверенность игроков и подталкивает криптовалюту к росту."По нашим оценкам, к утру предстоящего понедельника биткоин вполне может приблизиться к отметке в 29 тысяч долларов за монету", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика