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Новое оружие России
https://ria.ru/20201227/bespilotnik-1591087555.html
Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"
Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в 2021 году в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушными мишеням, РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T03:06
2020-12-27T07:29
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в 2021 году в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушными мишеням, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Он добавил, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.Запланированы, по словам источника, и испытания "Охотника" с применением оружия класса "воздух - поверхность". "Охотник" будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика", - пояснил он.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости о серии полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет для оценки сопряжения бортового оборудования аппарата с головками самонаведения боеприпасов. Имитаторы были лишены двигателя и боевой части.В Минобороны официально сообщали о первых полетах беспилотника "Охотник", в ходе которых проверялись только его летные качества и работа основных систем.Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" станет в российской армии первым тяжелым беспилотником с ударными функциями. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.По данным открытых источников, БПЛА имеет длину 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетную массу - 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает 1000 километров в час. Первый полет аппарата состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.
https://ria.ru/20201221/bespilotniki-1590218034.html
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россия, безопасность

Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"

03:06 27.12.2020 (обновлено: 07:29 27.12.2020)
 
© РИА НовостиБеспилотный летательный аппарат "Охотник"
Беспилотный летательный аппарат Охотник - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в 2021 году в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушными мишеням, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
"Первые пуски ракет с борта БПЛА "Охотник" планируются на вторую половину 2021 года. Речь идет о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса "воздух – воздух", которые ранее были отработаны на Су-57. Предусмотрены пуски по реальными воздушным мишеням", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.
Запланированы, по словам источника, и испытания "Охотника" с применением оружия класса "воздух - поверхность". "Охотник" будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика", - пояснил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости о серии полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет для оценки сопряжения бортового оборудования аппарата с головками самонаведения боеприпасов. Имитаторы были лишены двигателя и боевой части.
В Минобороны официально сообщали о первых полетах беспилотника "Охотник", в ходе которых проверялись только его летные качества и работа основных систем.
Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" станет в российской армии первым тяжелым беспилотником с ударными функциями. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
По данным открытых источников, БПЛА имеет длину 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетную массу - 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает 1000 километров в час. Первый полет аппарата состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
 
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