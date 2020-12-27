https://ria.ru/20201227/bespilotnik-1591087555.html

Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"

Источник рассказал о планах испытаний беспилотника "Охотник"

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в 2021 году в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушными мишеням, РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T03:06

2020-12-27T03:06

2020-12-27T07:29

новое оружие россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" в 2021 году в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушными мишеням, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.Он добавил, что до этого с БПЛА должны быть проведены бросковые испытания ракет.Запланированы, по словам источника, и испытания "Охотника" с применением оружия класса "воздух - поверхность". "Охотник" будет полноценной многофункциональной машиной с возможностью использования его в варианте дальнего беспилотного истребителя-перехватчика", - пояснил он.Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости о серии полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет для оценки сопряжения бортового оборудования аппарата с головками самонаведения боеприпасов. Имитаторы были лишены двигателя и боевой части.В Минобороны официально сообщали о первых полетах беспилотника "Охотник", в ходе которых проверялись только его летные качества и работа основных систем.Разработанный ОКБ Сухого "Охотник" станет в российской армии первым тяжелым беспилотником с ударными функциями. Аппарат выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.По данным открытых источников, БПЛА имеет длину 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетную массу - 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает 1000 километров в час. Первый полет аппарата состоялся 3 августа и продлился более 20 минут.

https://ria.ru/20201221/bespilotniki-1590218034.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/oruzhie-1587783386.html

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