https://ria.ru/20201227/bavariya-1591155186.html

В Баварии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19

В Баварии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19

Несколько районов немецкой Баварии вынужденно перенесли старт начала вакцинации от COVID-19, который должен был произойти в воскресенье, из-за недочетов в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-27T23:28

2020-12-27T23:28

2020-12-28T05:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

аугсбург

германия

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Несколько районов немецкой Баварии вынужденно перенесли старт начала вакцинации от COVID-19, который должен был произойти в воскресенье, из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA.Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек - она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей."Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить", - рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер.Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как "незначительный".В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Этих людей вакцинируют в самих домах престарелых, но основная часть населения будет вакцинирована в специальных центрах, развёрнутых на крупных общественных объектах - аэропортах, крытых стадионах, концертных залах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589990179.html

https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591143541.html

https://ria.ru/20201226/privivka-1591066605.html

аугсбург

германия

бавария

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коронавирус covid-19, коронавирусы, аугсбург, германия, бавария, в мире