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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/bavariya-1591155186.html
В Баварии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19
В Баварии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19
Несколько районов немецкой Баварии вынужденно перенесли старт начала вакцинации от COVID-19, который должен был произойти в воскресенье, из-за недочетов в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-27T23:28
2020-12-28T05:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
аугсбург
германия
бавария
в мире
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БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Несколько районов немецкой Баварии вынужденно перенесли старт начала вакцинации от COVID-19, который должен был произойти в воскресенье, из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA.Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек - она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей."Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить", - рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер.Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как "незначительный".В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Этих людей вакцинируют в самих домах престарелых, но основная часть населения будет вакцинирована в специальных центрах, развёрнутых на крупных общественных объектах - аэропортах, крытых стадионах, концертных залах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589990179.html
https://ria.ru/20201227/vaktsinatsiya-1591143541.html
https://ria.ru/20201226/privivka-1591066605.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, аугсбург, германия, бавария, в мире

В Баварии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19

23:28 27.12.2020 (обновлено: 05:01 28.12.2020)
 
© REUTERS / Bodo SchackowВакцинация от коронавируса в Германии
Вакцинация от коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© REUTERS / Bodo Schackow
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БЕРЛИН, 27 дек - РИА Новости. Несколько районов немецкой Баварии вынужденно перенесли старт начала вакцинации от COVID-19, который должен был произойти в воскресенье, из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA.
Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек - она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей.
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"Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить", - рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер.
Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.
Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как "незначительный".
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В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Этих людей вакцинируют в самих домах престарелых, но основная часть населения будет вакцинирована в специальных центрах, развёрнутых на крупных общественных объектах - аэропортах, крытых стадионах, концертных залах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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