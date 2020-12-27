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Турция рассказала о реакции на возможные атаки сил Хафтара в Ливии
Турция рассказала о реакции на возможные атаки сил Хафтара в Ливии
Турция будет считать подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Ливии законными целями при попытке их атак против турецких военных, заявил... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T12:20
2020-12-27T19:18
обострение конфликта в ливии
хулуси акар
халифа хафтар
ливия
турция
в мире
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АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Турция будет считать подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Ливии законными целями при попытке их атак против турецких военных, заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар."Хафтар и те, кто его поддерживает, должны знать, что при любой попытке атаковать турецких военнослужащих они будут рассматриваться как законные цели", — цитирует Акара агентство Anadolu.Во вторник парламент Турции одобрил поступивший от администрации президента страны запрос о продлении пребывания подразделений турецких Вооруженных сил в Ливии, разрешение на присутствие турецких военных в этой стране будет действовать в течение 18 месяцев.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
https://ria.ru/20201222/liviya-1590460272.html
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обострение конфликта в ливии, хулуси акар, халифа хафтар, ливия, турция, в мире

Турция рассказала о реакции на возможные атаки сил Хафтара в Ливии

12:20 27.12.2020 (обновлено: 19:18 27.12.2020)
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Турция будет считать подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Ливии законными целями при попытке их атак против турецких военных, заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
"Хафтар и те, кто его поддерживает, должны знать, что при любой попытке атаковать турецких военнослужащих они будут рассматриваться как законные цели", — цитирует Акара агентство Anadolu.
Во вторник парламент Турции одобрил поступивший от администрации президента страны запрос о продлении пребывания подразделений турецких Вооруженных сил в Ливии, разрешение на присутствие турецких военных в этой стране будет действовать в течение 18 месяцев.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 19:53
Турция продлила пребывание своих военных в Ливии
 
Обострение конфликта в ЛивииХулуси АкарХалифа ХафтарЛивияТурцияВ мире
 
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