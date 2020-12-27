https://ria.ru/20201227/ataki-1591110722.html

Турция рассказала о реакции на возможные атаки сил Хафтара в Ливии

Турция рассказала о реакции на возможные атаки сил Хафтара в Ливии

Турция будет считать подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Ливии законными целями при попытке их атак против турецких военных, заявил... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T12:20

2020-12-27T12:20

2020-12-27T19:18

обострение конфликта в ливии

хулуси акар

халифа хафтар

ливия

турция

в мире

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АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Турция будет считать подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Ливии законными целями при попытке их атак против турецких военных, заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар."Хафтар и те, кто его поддерживает, должны знать, что при любой попытке атаковать турецких военнослужащих они будут рассматриваться как законные цели", — цитирует Акара агентство Anadolu.Во вторник парламент Турции одобрил поступивший от администрации президента страны запрос о продлении пребывания подразделений турецких Вооруженных сил в Ливии, разрешение на присутствие турецких военных в этой стране будет действовать в течение 18 месяцев.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20201222/liviya-1590460272.html

ливия

турция

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обострение конфликта в ливии, хулуси акар, халифа хафтар, ливия, турция, в мире