Турция рассказала о реакции на возможные атаки сил Хафтара в Ливии
12:20 27.12.2020 (обновлено: 19:18 27.12.2020)
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Турция будет считать подразделения Ливийской национальной армии Халифы Хафтара в Ливии законными целями при попытке их атак против турецких военных, заявил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
"Хафтар и те, кто его поддерживает, должны знать, что при любой попытке атаковать турецких военнослужащих они будут рассматриваться как законные цели", — цитирует Акара агентство Anadolu.
Во вторник парламент Турции одобрил поступивший от администрации президента страны запрос о продлении пребывания подразделений турецких Вооруженных сил в Ливии, разрешение на присутствие турецких военных в этой стране будет действовать в течение 18 месяцев.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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