Эксперт назвал самую "грязную" зону в аэропорту
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом - это место досмотра, где сложно соблюдать социальную дистанцию и где используются пластиковые лотки для вещей, после прохождения досмотра следует обработать руки антисептиком, чтобы снизить риск заражения, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Потенциально самая "грязная" – зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы. Но если вы не будете толпиться в очереди и не станете снимать маску (или стягивать ее с носа на подбородок), а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться", - сказал Лебедев.
Он отметил, что лучше без необходимости не ходить по зданию аэропорта, не бродить по магазинам и кафе, а если пришлось, то делать это в маске и расплачиваться за покупками не наличными, а картой.
Кроме того, регистрироваться на рейсы лучше онлайн, и по возможности следует соблюдать социальную дистанцию, так риск подхватить инфекцию ниже, уточнил Лебедев.
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