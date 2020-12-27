Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201227/aeroport-1591106296.html
Эксперт назвал самую "грязную" зону в аэропорту
Эксперт назвал самую "грязную" зону в аэропорту
Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом - это место досмотра, где сложно соблюдать социальную дистанцию и где используются... РИА Новости, 27.12.2020
2020-12-27T11:33
2020-12-27T11:33
распространение нового коронавируса
михаил лебедев
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123142_0:179:3191:1974_1920x0_80_0_0_6b419677696419be397290df7beeac2d.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом - это место досмотра, где сложно соблюдать социальную дистанцию и где используются пластиковые лотки для вещей, после прохождения досмотра следует обработать руки антисептиком, чтобы снизить риск заражения, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он отметил, что лучше без необходимости не ходить по зданию аэропорта, не бродить по магазинам и кафе, а если пришлось, то делать это в маске и расплачиваться за покупками не наличными, а картой.Кроме того, регистрироваться на рейсы лучше онлайн, и по возможности следует соблюдать социальную дистанцию, так риск подхватить инфекцию ниже, уточнил Лебедев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201227/simptomy-1591085064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123142_316:177:2811:2048_1920x0_80_0_0_f6b18f42aaa31d2f38d92f8f0aa6ce0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил лебедев, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт назвал самую "грязную" зону в аэропорту

11:33 27.12.2020
 
© REUTERS / Peter NichollsПассажир в аэропорту Гатвик, Лондон
Пассажир в аэропорту Гатвик, Лондон - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
© REUTERS / Peter Nicholls
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом - это место досмотра, где сложно соблюдать социальную дистанцию и где используются пластиковые лотки для вещей, после прохождения досмотра следует обработать руки антисептиком, чтобы снизить риск заражения, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Потенциально самая "грязная" – зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы. Но если вы не будете толпиться в очереди и не станете снимать маску (или стягивать ее с носа на подбородок), а после прохождения досмотра обработаете руки антисептиком, то этим вы существенно снизите риск заразиться", - сказал Лебедев.
Врач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме проводит осмотр беременной пациентки с помощью аппарата УЗИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
Вчера, 01:05Распространение нового коронавируса
Названы симптомы коронавируса, требующие обращения к врачу
Он отметил, что лучше без необходимости не ходить по зданию аэропорта, не бродить по магазинам и кафе, а если пришлось, то делать это в маске и расплачиваться за покупками не наличными, а картой.
Кроме того, регистрироваться на рейсы лучше онлайн, и по возможности следует соблюдать социальную дистанцию, так риск подхватить инфекцию ниже, уточнил Лебедев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаМихаил ЛебедевКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35На МКАД из-за грузовика образовалась десятикилометровая пробка
07:05Армения не зафиксировала ни одного инцидента с карабахскими военными
06:54В Хакасии после пожара в жилом доме обнаружили три трупа
06:52Назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем
06:43Глава Чукотки наградил девочку медалью Совфеда за спасение ребенка
06:43В Минобороны рассказали о поставках боевых машин БРДМ-2 в ЦАР
06:39В "Архангельском" открылась выставка фарфора Юсуповых
06:36Эксперт рассказал о безопасной стратегии инвестирования в криптовалюты
06:32Задержанному в районе Нэшвилла водителю фургона предъявили обвинения
06:25Врачи рассказали, опасно ли из-за COVID-19 дарить деньги на Новый год
06:16В Омске младенец погиб при пожаре, трое детей отравились угарным газом
06:14Врач рассказал, ждать ли рост заболевших COVID-19 в Москве на праздники
06:05Эксперт рассказал, как распознать "домушника" в костюме курьера
06:02Минобороны впервые показало беспилотник "Орион" в ударном варианте
05:38До смерти избивший женщину на улице в Красноярске объяснил свой поступок
05:07Эксперты "Авито" составили рейтинг самых популярных товаров года
04:27Южная Корея выявила первые случаи нового штамма COVID-19
04:25Трамп подписал бюджет на 2021 год
04:06Биолог оценила эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
04:01Австрийский журналист рассказал о "властителе русской зимы"
Лента новостейМолния