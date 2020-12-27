https://ria.ru/20201227/aeroport-1591106296.html

Эксперт назвал самую "грязную" зону в аэропорту

Эксперт назвал самую "грязную" зону в аэропорту

Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом - это место досмотра, где сложно соблюдать социальную дистанцию и где используются... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T11:33

2020-12-27T11:33

2020-12-27T11:33

распространение нового коронавируса

михаил лебедев

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусом - это место досмотра, где сложно соблюдать социальную дистанцию и где используются пластиковые лотки для вещей, после прохождения досмотра следует обработать руки антисептиком, чтобы снизить риск заражения, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он отметил, что лучше без необходимости не ходить по зданию аэропорта, не бродить по магазинам и кафе, а если пришлось, то делать это в маске и расплачиваться за покупками не наличными, а картой.Кроме того, регистрироваться на рейсы лучше онлайн, и по возможности следует соблюдать социальную дистанцию, так риск подхватить инфекцию ниже, уточнил Лебедев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/simptomy-1591085064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лебедев, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)