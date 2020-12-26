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Байдена проинформировали о взрыве в Нэшвилле
Байдена проинформировали о взрыве в Нэшвилле
Избранного президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил пул Байдена. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T00:27
2020-12-26T00:27
2020-12-26T00:27
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ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Избранного президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве в Нэшвилле, который полиция назвала "преднамеренным", сообщил пул Байдена.Байден поблагодарил работников экстренных служб и пожелал пострадавшим скорого выздоровления, говорится в сообщении.Ранее Белый дом сообщил, что о происшествии проинформирован действующий президент Дональд Трамп.Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила в заявлении местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
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фбр, вашингтон, дональд трамп, джо байден, нэшвилл, сша, взрыв, в мире