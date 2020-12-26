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Украинский ученый предупредил о вымирании страны
Украинский ученый предупредил о вымирании страны
Заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский заявил, что Украина... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T18:30
2020-12-26T18:30
2020-12-26T18:59
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украина
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский заявил, что Украина вымирает. Его слова приводит "Корреспондент".Всего семь лет назад несколько областей Западной Украины и Киев могли похвастаться преобладанием количества новорожденных над количеством умерших, рассказал Волянский. В 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2. По словам медика, в этом году можно прогнозировать 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей.Волянский уверен, что дальнейшее снижение показателя до 200 тысяч новорожденных в год вполне возможно. Он пояснил, что сейчас вступает в возраст деторождения молодежь — те, кому 20-25 лет. В период с 1995 по 2000 год родилось мало детей. Многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.В разрезе регионов удручающая картина сложилась в центре, на севере и на востоке Украины. В Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях количество смертей более чем в три раза превышает количество рождений, пишет автор."Причины понятны: снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения", — заключил эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский заявил, что Украина
вымирает. Его слова приводит "Корреспондент"
.
Всего семь лет назад несколько областей Западной Украины и Киев
могли похвастаться преобладанием количества новорожденных над количеством умерших, рассказал Волянский.
В 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2. По словам медика, в этом году можно прогнозировать 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей.
"Еще никогда на Украине не рождалось менее 300 тысяч детей", — отметил ученый.
Волянский уверен, что дальнейшее снижение показателя до 200 тысяч новорожденных в год вполне возможно. Он пояснил, что сейчас вступает в возраст деторождения молодежь — те, кому 20-25 лет. В период с 1995 по 2000 год родилось мало детей. Многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.
В разрезе регионов удручающая картина сложилась в центре, на севере и на востоке Украины. В Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях
количество смертей более чем в три раза превышает количество рождений, пишет автор.
"Причины понятны: снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения", — заключил эксперт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>