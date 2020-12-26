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В США приостановили вылеты из аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом

В США приостановили вылеты из аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом автомобиля в городе, сообщила... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T02:10

2020-12-26T02:10

2020-12-26T02:10

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом автомобиля в городе, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из-за проблем в работе телекоммуникаций в связи с инцидентом, произошедшим сегодня в центре Нэшвилла, FAA временно приостановило вылеты из аэропорта Нэшвилла", - сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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фбр, faa, москва, нэшвилл, сша, в мире