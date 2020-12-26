https://ria.ru/20201226/vylety-1591011233.html
В США приостановили вылеты из аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом
В США приостановили вылеты из аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом автомобиля в городе, сообщила... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T02:10
2020-12-26T02:10
2020-12-26T02:10
фбр
faa
москва
нэшвилл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты из международного аэропорта Нэшвилла в связи со взрывом автомобиля в городе, сообщила пресс-служба воздушной гавани."Из-за проблем в работе телекоммуникаций в связи с инцидентом, произошедшим сегодня в центре Нэшвилла, FAA временно приостановило вылеты из аэропорта Нэшвилла", - сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле, это было, вероятно, "преднамеренным действием", сообщила местная полиция. По предварительным данным, три человека пострадали.К расследованию полиции подключились ФБР и еще одна федеральная силовая служба - Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20201223/vzryv-1590632960.html
москва
нэшвилл
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_7643a687faee2efceffc29a520938831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, faa, москва, нэшвилл, сша, в мире