Жители 54 регионов будут работать в субботу ради выходного 31 декабря
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Госслужащие 54 из 85 субъектов России будут работать в субботу, 26 декабря, вместо объявленного выходным днем четверга, 31 декабря, следует из опубликованных региональными властями соответствующих указов и распоряжений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. Согласно решениям глав региональных властей ближайшая суббота, 26 декабря 2020 года, будет для лиц, замещающих государственные должности, рабочей.
В список этих регионов входят: республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ (в Северо-Западном федеральном округе); Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области (в Центральном федеральном округе); республики Адыгея, Крым, Астраханская, Ростовская области и Севастополь (в Южном федеральном округе).
Также в списке республики Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Ставропольский край (в Северо-Кавказском федеральном округе); республики Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская, Кировская, Самарская и Ульяновская области (в Приволжском федеральном округе); Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (в Уральском федеральном округе); республики Тыва, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Томская области (в Сибирском федеральном округе); Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский края, Магаданская и Сахалинская области (в Дальневосточном федеральном округе).
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