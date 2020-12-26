https://ria.ru/20201226/vykhodnoy-1591007939.html

Жители 54 регионов будут работать в субботу ради выходного 31 декабря

Жители 54 регионов будут работать в субботу ради выходного 31 декабря

Госслужащие 54 из 85 субъектов России будут работать в субботу, 26 декабря, вместо объявленного выходным днем четверга, 31 декабря, следует из опубликованных... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T00:19

2020-12-26T00:19

2020-12-26T00:19

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Госслужащие 54 из 85 субъектов России будут работать в субботу, 26 декабря, вместо объявленного выходным днем четверга, 31 декабря, следует из опубликованных региональными властями соответствующих указов и распоряжений, с которыми ознакомилось РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем. Согласно решениям глав региональных властей ближайшая суббота, 26 декабря 2020 года, будет для лиц, замещающих государственные должности, рабочей.В список этих регионов входят: республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ (в Северо-Западном федеральном округе); Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Ярославская области (в Центральном федеральном округе); республики Адыгея, Крым, Астраханская, Ростовская области и Севастополь (в Южном федеральном округе).Также в списке республики Дагестан, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Ставропольский край (в Северо-Кавказском федеральном округе); республики Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская, Кировская, Самарская и Ульяновская области (в Приволжском федеральном округе); Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (в Уральском федеральном округе); республики Тыва, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Томская области (в Сибирском федеральном округе); Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский края, Магаданская и Сахалинская области (в Дальневосточном федеральном округе).

https://ria.ru/20201225/prazdniki-1590893153.html

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россия, владимир путин, москва, общество