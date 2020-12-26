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Война в Сирии
https://ria.ru/20201226/vozvraschenie-1591061865.html
В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей
В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей
Ещё 19 детей из РФ в возрасте от 3 до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам в Дагестан РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T18:12
2020-12-26T18:12
война в сирии
россия
анна кузнецова
москва
сирия
общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ещё 19 детей из РФ в возрасте от 3 до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам в Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова."Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.Уточняется, что сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение Москвы для прохождения необходимых профилактических осмотров. После того, как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации – Республику Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области.Уточняется, что в настоящий момент уже готовы документы на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии.
https://ria.ru/20201021/deti-1580750731.html
https://ria.ru/20200823/siriya-1576203659.html
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россия, анна кузнецова, москва, сирия, общество

В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей

18:12 26.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ещё 19 детей из РФ в возрасте от 3 до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам в Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
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Уточняется, что сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение Москвы для прохождения необходимых профилактических осмотров. После того, как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации – Республику Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области.

Дети сначала были немножко напуганы, а потом, когда увидели снег, это было такое счастье. Кто-то озоровал, кто-то постарше просто присматривался – снег они увидели впервые. Конечно, сейчас самое главное, что дети дома. В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники и надеюсь, по крайней мере я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в теплой домашней обстановке.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
уполномоченный по правам ребёнка в России
Уточняется, что в настоящий момент уже готовы документы на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии.
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Война в СирииРоссияАнна КузнецоваМоскваСирияОбщество
 
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