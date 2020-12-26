В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ещё 19 детей из РФ в возрасте от 3 до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам в Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Уточняется, что сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение Москвы для прохождения необходимых профилактических осмотров. После того, как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации – Республику Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области.
Дети сначала были немножко напуганы, а потом, когда увидели снег, это было такое счастье. Кто-то озоровал, кто-то постарше просто присматривался – снег они увидели впервые. Конечно, сейчас самое главное, что дети дома. В ближайшие пару дней будет обследование, потом приедут родственники и надеюсь, по крайней мере я очень просила врачей, чтобы под Новый год дети оказались в теплой домашней обстановке.
Уточняется, что в настоящий момент уже готовы документы на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии.
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