https://ria.ru/20201226/vozvraschenie-1591061865.html

В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей

В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей

Ещё 19 детей из РФ в возрасте от 3 до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам в Дагестан РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T18:12

2020-12-26T18:12

2020-12-26T18:12

война в сирии

россия

анна кузнецова

москва

сирия

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ещё 19 детей из РФ в возрасте от 3 до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину, скоро их направят родственникам в Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова."Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.Уточняется, что сразу по прибытии все дети направлены в медицинское учреждение Москвы для прохождения необходимых профилактических осмотров. После того, как обследования будут завершены, а также выдержан период обязательного карантина, дети будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона Российской Федерации – Республику Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области.Уточняется, что в настоящий момент уже готовы документы на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев на территории Сирии.

https://ria.ru/20201021/deti-1580750731.html

https://ria.ru/20200823/siriya-1576203659.html

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россия, анна кузнецова, москва, сирия, общество