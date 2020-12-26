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Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американская сторона несет полную ответственность за "визовый тупик" между Россией и США, а также систему... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T05:51
2020-12-26T10:30
россия
визы
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американская сторона несет полную ответственность за "визовый тупик" между Россией и США, а также систему визовых разменов.Так дипломаты прокомментировали статью The Washington Post, в которой журналисты со ссылкой на Госдеп сообщили, что американское посольство в Москве "недоукомплектовано и перегружено", поскольку каждая дипломатическая виза в Россию требует "затяжных переговоров". При этом утверждается, что США не могут сделать визы специалистам, которые должны прибыть в посольство для того, чтобы отремонтировать неисправные лифты и пожарную сигнализацию. Кроме того, высокопоставленные дипломаты якобы вынуждены заниматься уборкой снега и работать с дезинфицирующими средствами.Как отметили в российском посольстве, эта информация не соответствует реальному положению вещей.Подчеркивается, что Вашингтон навязал Москве практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Ранее стало известно о закрытии американского генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. В Госдепе объяснили РИА Новости, что эта мера обусловлена обеспечением безопасности операций американской дипмиссии. Отмечается, что никаких действий относительно российских представительств в США не планируется.В посольстве Соединенных Штатов в Москве заявили, что такое решение было принято в связи с оптимизацией работы американских диппредставительств в России. Госдеп подсчитал, что закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590369766.html
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россия
москва
вашингтон (город)
сша
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россия, визы, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"

05:51 26.12.2020 (обновлено: 10:30 26.12.2020)
 
© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американская сторона несет полную ответственность за "визовый тупик" между Россией и США, а также систему визовых разменов.
Так дипломаты прокомментировали статью The Washington Post, в которой журналисты со ссылкой на Госдеп сообщили, что американское посольство в Москве "недоукомплектовано и перегружено", поскольку каждая дипломатическая виза в Россию требует "затяжных переговоров". При этом утверждается, что США не могут сделать визы специалистам, которые должны прибыть в посольство для того, чтобы отремонтировать неисправные лифты и пожарную сигнализацию. Кроме того, высокопоставленные дипломаты якобы вынуждены заниматься уборкой снега и работать с дезинфицирующими средствами.
Как отметили в российском посольстве, эта информация не соответствует реальному положению вещей.

"Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за "тупик" полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами так называемой визовой войны, — уточнили в диппредставительстве.

Подчеркивается, что Вашингтон навязал Москве практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.
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Ранее стало известно о закрытии американского генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. В Госдепе объяснили РИА Новости, что эта мера обусловлена обеспечением безопасности операций американской дипмиссии. Отмечается, что никаких действий относительно российских представительств в США не планируется.
В посольстве Соединенных Штатов в Москве заявили, что такое решение было принято в связи с оптимизацией работы американских диппредставительств в России. Госдеп подсчитал, что закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.
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