https://ria.ru/20201226/vizy-1591013983.html

Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"

Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американская сторона несет полную ответственность за "визовый тупик" между Россией и США, а также систему... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T05:51

2020-12-26T05:51

2020-12-26T10:30

россия

визы

москва

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сша

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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американская сторона несет полную ответственность за "визовый тупик" между Россией и США, а также систему визовых разменов.Так дипломаты прокомментировали статью The Washington Post, в которой журналисты со ссылкой на Госдеп сообщили, что американское посольство в Москве "недоукомплектовано и перегружено", поскольку каждая дипломатическая виза в Россию требует "затяжных переговоров". При этом утверждается, что США не могут сделать визы специалистам, которые должны прибыть в посольство для того, чтобы отремонтировать неисправные лифты и пожарную сигнализацию. Кроме того, высокопоставленные дипломаты якобы вынуждены заниматься уборкой снега и работать с дезинфицирующими средствами.Как отметили в российском посольстве, эта информация не соответствует реальному положению вещей.Подчеркивается, что Вашингтон навязал Москве практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.Ранее стало известно о закрытии американского генконсульства во Владивостоке и приостановке работы представительства в Екатеринбурге. В Госдепе объяснили РИА Новости, что эта мера обусловлена обеспечением безопасности операций американской дипмиссии. Отмечается, что никаких действий относительно российских представительств в США не планируется.В посольстве Соединенных Штатов в Москве заявили, что такое решение было принято в связи с оптимизацией работы американских диппредставительств в России. Госдеп подсчитал, что закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590369766.html

https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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россия, визы, москва, вашингтон (город), сша, в мире