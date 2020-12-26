https://ria.ru/20201226/uprazhneniya-1591057670.html

Назван простой способ омолодить лицо и тело

Назван простой способ омолодить лицо и тело

Увеличение мышечной массы позволяет человеку выглядеть моложе, заявил профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита. Об этом... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T17:08

2020-12-26T17:08

2020-12-26T17:26

здоровье

спорт

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Увеличение мышечной массы позволяет человеку выглядеть моложе, заявил профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита. Об этом сообщает Nihon Keizai.Он порекомендовал регулярно делать физические упражнения и принимать необходимый для роста мышц протеин.Согласно исследованиям, занятия спортом улучшают эластичность и структуру кожи. Упражнения на мышцы утолщают кожный покров человека благодаря повышению содержания компонента под названием бигликан. У людей с более толстой кожей меньше пигментных пятен, морщин и неровностей, говорится в статье.При этом он отметил, что получение протеина сделает процесс формирования мышц более эффективным. Для этого можно съесть кусок рыбы или мяса размером с ладонь.Кроме того, существуют порошкообразные протеиновые добавки, которые смешивают с водой или молоком и взбалтывают до растворения. Можно также принимать протеиновые батончики, молочную сыворотку, казеин и сою.Употребление пищи после физических упражнений еще больше активизирует синтез мышц. Этот процесс длится в течение двух дней после тренировки."Когда вы пропускаете занятия спортом, необходимо постоянно получать протеин. Так мышцы будут формироваться лучше", — подчеркнул эксперт.В сочетании с тренировкой он посоветовал употреблять молочные продукты, которые богаты аминокислотой лейцином, стимулирующей мышечный синтез."На усвоение мяса, рыбы или яиц уходит определенное время, однако аминокислоты и протеин всасываются быстро, и в этом их преимущество. Также они обладают функцией включения синтеза мышц, поэтому можно их использовать, если у вас нет времени на продумывание меню и приготовление пищи", — посоветовал Фудзита.Еще одним приятным бонусом от физических упражнений ученый назвал улучшение настроения и концентрации, а также снижение стресса. Наконец, благодаря спорту ускоряется обмен веществ. "Вы не потолстеете, даже если будете есть столько же, сколько и раньше", — подытожил профессор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20201112/press-1584322290.html

https://ria.ru/20201226/kholodilnik-1591050304.html

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здоровье, спорт