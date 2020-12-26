https://ria.ru/20201226/ukrasheniya-1591016054.html

Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году

Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году

Введение маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, как это... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T07:45

2020-12-26T07:45

2020-12-26T07:48

россия

евразийский экономический союз

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

экономика

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Введение маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, как это происходило с меховыми изделиями после запуска маркировки шуб несколько лет назад, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.Минфин России готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая со следующего года станет обязательной для всех участников рынка, а с 1 декабря текущего года к ней уже начали подключаться предприниматели.Маркировка меховых изделий специальными электронными RFID-метками была запущена на территории ЕАЭС в 2016 году, и уже на этапе эксперимента общее количество таких товаров на российском рынке увеличилось в 13 раз, а реализация меховых изделий в розницу подскочила 7 раз.Моисеев рассказал, что в "доковидный" период ежегодно на клеймение в Пробирную палату сдавалось около 70 миллионов ювелирных изделий, а федеральный бюджет получал от этого около 1,2 миллиарда рублей в год. "Таков объем легального рынка", - сказал он. По скромным оценкам министерства, от 30% до 50% ювелирного рынка в России носит "серый" характер."Серый" рынок - это не только проблема для потребителей, которые не уверены в качестве товара, и не только для государства, которое не получает налогов. Он создает проблемы для легальных производителей, которым тяжело конкурировать с теми, кто находится в серой зоне и не платит ни взносов, ни налогов, производит товар из некачественных материалов", - сказал Моисеев.После Нового года все ювелирные изделия в рознице будут продаваться со специальным штрих-кодом на этикетке. Отсканировав этот код смартфоном, любой покупатель сможет получить информацию по всей производственной цепочке – от месторождения металла и камней до витрины ювелирного магазина.

https://ria.ru/20201226/ukrashenie-1591015462.html

https://ria.ru/20201204/podarki-1587496863.html

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россия, евразийский экономический союз, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), москва, экономика