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Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
Почти 40% россиян в наступающем году намерены сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами, а еще треть планируют... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T06:11
2020-12-26T06:11
2020-12-26T06:11
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россия
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рамблер
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общество
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Почти 40% россиян в наступающем году намерены сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами, а еще треть планируют больше времени уделять дому и семье, говорится в исследовании блока "Управление благосостоянием" Сбербанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Еще 24% опрошенных хотят в наступающем году вести более здоровый образ жизни - заняться спортом, похудеть, правильно питаться или избавиться от вредных привычек, а еще 7% респондентов готовятся совершить крупную покупку.Непосредственно в новогоднюю ночь почти половина россиян загадают желания, связанные со здоровьем, а пятая часть - с финансами. В то же время желания путешествий и крупных покупок не столь популярны - 7% и 4% соответственно. Традиция загадывать желания под бой курантов в России остается крайне популярной: ее соблюдают три четверти россиян."Большинство новогодних желаний и целей традиционно связаны с главными составляющими благосостояния - здоровьем, защитой семьи и дома, финансами. В 2020 году уже 16 миллионов клиентов ежемесячно пользовались сервисами персонального финансового планирования. "Сбербанк страхование жизни" помогла клиентам накопить более 2 миллиардов рублей с помощью накопительного страхования жизни", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.Исследование проводилось в последнюю декаду декабря на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие около 6 тысяч пользователей со всей России.
https://ria.ru/20201223/god-1590486740.html
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россия, сбербанк россии, рамблер, москва, общество
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Почти 40% россиян в наступающем году намерены сформировать финансовую подушку безопасности и научиться правильно распоряжаться деньгами, а еще треть планируют больше времени уделять дому и семье, говорится в исследовании блока "Управление благосостоянием" Сбербанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Цели россиян на 2021 год: 39% - сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% - больше времени уделять дому и семье", - сказано в исследовании.
Еще 24% опрошенных хотят в наступающем году вести более здоровый образ жизни - заняться спортом, похудеть, правильно питаться или избавиться от вредных привычек, а еще 7% респондентов готовятся совершить крупную покупку.
Непосредственно в новогоднюю ночь почти половина россиян загадают желания, связанные со здоровьем, а пятая часть - с финансами. В то же время желания путешествий и крупных покупок не столь популярны - 7% и 4% соответственно. Традиция загадывать желания под бой курантов в России остается крайне популярной: ее соблюдают три четверти россиян.
"Большинство новогодних желаний и целей традиционно связаны с главными составляющими благосостояния - здоровьем, защитой семьи и дома, финансами. В 2020 году уже 16 миллионов клиентов ежемесячно пользовались сервисами персонального финансового планирования. "Сбербанк
страхование жизни" помогла клиентам накопить более 2 миллиардов рублей с помощью накопительного страхования жизни", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.
Исследование проводилось в последнюю декаду декабря на портале "Рамблер
". В исследовании приняли участие около 6 тысяч пользователей со всей России.