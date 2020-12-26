https://ria.ru/20201226/tramp-1591067249.html
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"
Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:21
2020-12-26T19:21
2020-12-26T23:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg
ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира."Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы - ред.) с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах - ред.) третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп в субботу в своем аккаунте в Twitter.Соцсеть уже пометила высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.
https://ria.ru/20201225/ermakov-1590913968.html
https://ria.ru/20201226/amerika-1590963774.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:83:2617:2047_1920x0_80_0_0_f9ba972ad6d7228baba30db081023bd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире