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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201226/tramp-1591067249.html
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"
Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:21
2020-12-26T23:06
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира."Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы - ред.) с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах - ред.) третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп в субботу в своем аккаунте в Twitter.Соцсеть уже пометила высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.
https://ria.ru/20201225/ermakov-1590913968.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

19:21 26.12.2020 (обновлено: 23:06 26.12.2020)
 
© AP Photo / Eugene HoshikoПлакаты с фотографиями Трампа и Байдена
Плакаты с фотографиями Трампа и Байдена - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира.
"Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы - ред.) с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах - ред.) третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп в субботу в своем аккаунте в Twitter.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Соцсеть уже пометила высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.
Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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