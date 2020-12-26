https://ria.ru/20201226/tramp-1591067249.html

Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:21

2020-12-26T19:21

2020-12-26T23:06

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена "фейковым президентом", а прошедшее в Штатах голосование сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира."Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы - ред.) с миллионами и миллионами... отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах - ред.) третьего мира. Фейковый президент!" - написал Трамп в субботу в своем аккаунте в Twitter.Соцсеть уже пометила высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.Выборы президента прошли в США 3 ноября, победу на них одержал бывший вице-президент Джо Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражения не признает. Официально победитель будет объявлен конгрессом 6 января, инаугурация должна пройти 20 января.

https://ria.ru/20201225/ermakov-1590913968.html

https://ria.ru/20201226/amerika-1590963774.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире