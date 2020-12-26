https://ria.ru/20201226/terakt-1591031442.html
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в субботу видео задержания террористов ИГ*, готовивших теракт в Махачкале. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:39
2020-12-26T11:39
2020-12-26T14:21
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
махачкала
происшествия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в субботу видео задержания террористов ИГ*, готовивших теракт в Махачкале.Ранее в ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в Махачкале. В ходе операции 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки международной террористической организации.В видеоролике продолжительностью одна минута девять секунд спецназ ФСБ задерживает экстремистов в их квартире. Демонстрируются знамена ИГ*, ножи, гранаты и "смета" расходов боевиков: "Расходы — 90 тысяч, спецодежда — 30 тысяч, нужды муджахидов — 40 тысяч, джихад — 50 тысяч, всего — 210 тысяч".Затем показывается оружейный схрон с гранатометами и автоматами Калашникова.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590921758.html
махачкала
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ
Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ
2020-12-26T11:39
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Центр общественных связей ФСБ
России опубликовал в субботу видео задержания террористов ИГ*, готовивших теракт в Махачкале
.
Ранее в ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в Махачкале. В ходе операции 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки международной террористической организации.
В видеоролике продолжительностью одна минута девять секунд спецназ ФСБ задерживает экстремистов в их квартире. Демонстрируются знамена ИГ*, ножи, гранаты и "смета" расходов боевиков: "Расходы — 90 тысяч, спецодежда — 30 тысяч, нужды муджахидов — 40 тысяч, джихад — 50 тысяч, всего — 210 тысяч".
Затем показывается оружейный схрон с гранатометами и автоматами Калашникова.
*Террористическая организация, запрещенная в России.