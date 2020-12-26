https://ria.ru/20201226/terakt-1591031442.html

ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане

ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Дагестане

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в субботу видео задержания террористов ИГ*, готовивших теракт в Махачкале. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:39

2020-12-26T11:39

2020-12-26T14:21

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

махачкала

происшествия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в субботу видео задержания террористов ИГ*, готовивших теракт в Махачкале.Ранее в ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в Махачкале. В ходе операции 25 декабря были задержаны четыре члена ячейки международной террористической организации.В видеоролике продолжительностью одна минута девять секунд спецназ ФСБ задерживает экстремистов в их квартире. Демонстрируются знамена ИГ*, ножи, гранаты и "смета" расходов боевиков: "Расходы — 90 тысяч, спецодежда — 30 тысяч, нужды муджахидов — 40 тысяч, джихад — 50 тысяч, всего — 210 тысяч".Затем показывается оружейный схрон с гранатометами и автоматами Калашникова.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590921758.html

махачкала

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Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ 2020-12-26T11:39 true PT1M12S

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала, происшествия