https://ria.ru/20201226/terakt-1591025197.html
В Махачкале задержали боевиков, планировавших теракт
В Махачкале задержали боевиков, планировавших теракт
Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:31
2020-12-26T10:31
2020-12-26T13:45
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
махачкала
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале."Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", — сообщила ФСБ.Отмечается, что 25 декабря силовики задержали четырех членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России). В тайнике в их конспиративном доме обнаружили огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы. В телефонах у них также нашли переписку с зарубежными координаторами.Следствие возбудило уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации. Также решается вопрос о привлечении боевиков к ответственности по статье за организацию теракта группой.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/tambov-1590892663.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ
Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ
2020-12-26T10:31
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PT1M12S
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале
.
"Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", — сообщила ФСБ.
Отмечается, что 25 декабря силовики задержали четырех членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России). В тайнике в их конспиративном доме обнаружили огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы. В телефонах у них также нашли переписку с зарубежными координаторами.
Следствие возбудило уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации. Также решается вопрос о привлечении боевиков к ответственности по статье за организацию теракта группой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.