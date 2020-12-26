https://ria.ru/20201226/terakt-1591025197.html

В Махачкале задержали боевиков, планировавших теракт

В Махачкале задержали боевиков, планировавших теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:31

2020-12-26T10:31

2020-12-26T13:45

россия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

махачкала

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале."Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан", — сообщила ФСБ.Отмечается, что 25 декабря силовики задержали четырех членов ячейки международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в России). В тайнике в их конспиративном доме обнаружили огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы. В телефонах у них также нашли переписку с зарубежными координаторами.Следствие возбудило уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации. Также решается вопрос о привлечении боевиков к ответственности по статье за организацию теракта группой.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/tambov-1590892663.html

россия

махачкала

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Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ Задержание террористов ИГ, готовивших теракт в Махачкале. Кадры ФСБ 2020-12-26T10:31 true PT1M12S

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россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), махачкала