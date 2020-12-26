https://ria.ru/20201226/symptoms-1591065959.html

Названы требующие вызова врача симптомы COVID-19

Названы требующие вызова врача симптомы COVID-19

Британский центр контроля и предупреждения заболеваний перечислил пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:00

2020-12-26T19:00

2020-12-26T20:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

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Названы пять симптомов COVID-19, требующих срочного вызова врача

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британский центр контроля и предупреждения заболеваний перечислил пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом пишет Daily Express.В статье отмечается, что, помимо основных симптомов — высокой температуры, продолжительного кашля и потери вкуса и обоняния, необходимо обратить внимание на более редкие признаки болезни — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица."В этом списке не все возможные симптомы", — предупредили британские врачи. Они призвали сообщать и о других тревожных проявлениях болезни.В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам министра, ситуация с вирусом в стране "вышла из-под контроля" властей.Специалисты утверждают, что этот штамм может быть на 70 процентов заразнее обычного и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.Многие страны, включая Россию, приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего зафиксировано более 79 миллионов зараженных, из которых свыше 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев отмечается в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/shtamm-1591011364.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире