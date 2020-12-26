Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/strelba-1591032630.html
Названа причина стрельбы в Берлине
Названа причина стрельбы в Берлине
Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:47
2020-12-26T13:00
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591039015_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_fe56315341e90029fd2a67abc5af8d15.jpg
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции.Ранее СМИ сообщали о произошедшей утром в субботу перестрелке в Берлине на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как указывал таблоид Bild, в результате инцидента пострадали четыре человека. В полиции РИА Новости заявили, что инцидент никак не связан со штаб-квартирой СДПГ."По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств", - сказал сотрудник ведомства.Он добавил, что по данному делу официально пока нет задержанных, полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек. Сообщение принято и отправлено в обработку.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/berlin-1591020099.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591039015_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3e1da7ec59bc68e0212bfc92ab645ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
берлин (город), в мире

Названа причина стрельбы в Берлине

11:47 26.12.2020 (обновлено: 13:00 26.12.2020)
 
© AFP 2020 / Odd Andersen Сотрудники правоохранительных органов Германии на месте стрельбы в Берлине. 26 декабря 2020
Сотрудники правоохранительных органов Германии на месте стрельбы в Берлине. 26 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AFP 2020 / Odd Andersen
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции.
Ранее СМИ сообщали о произошедшей утром в субботу перестрелке в Берлине на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как указывал таблоид Bild, в результате инцидента пострадали четыре человека. В полиции РИА Новости заявили, что инцидент никак не связан со штаб-квартирой СДПГ.
"По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств", - сказал сотрудник ведомства.
Он добавил, что по данному делу официально пока нет задержанных, полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек. Сообщение принято и отправлено в обработку.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
09:22
Стрельба в Берлине: что известно к этому часу
 
Берлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния