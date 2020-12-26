https://ria.ru/20201226/strelba-1591032630.html
Названа причина стрельбы в Берлине
Названа причина стрельбы в Берлине
Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T11:47
2020-12-26T11:47
2020-12-26T13:00
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591039015_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_fe56315341e90029fd2a67abc5af8d15.jpg
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции.Ранее СМИ сообщали о произошедшей утром в субботу перестрелке в Берлине на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как указывал таблоид Bild, в результате инцидента пострадали четыре человека. В полиции РИА Новости заявили, что инцидент никак не связан со штаб-квартирой СДПГ."По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств", - сказал сотрудник ведомства.Он добавил, что по данному делу официально пока нет задержанных, полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек. Сообщение принято и отправлено в обработку.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/berlin-1591020099.html
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591039015_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3e1da7ec59bc68e0212bfc92ab645ca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции.
Ранее СМИ сообщали о произошедшей утром в субботу перестрелке в Берлине
на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии
(СДПГ). Как указывал таблоид Bild
, в результате инцидента пострадали четыре человека. В полиции РИА Новости заявили, что инцидент никак не связан со штаб-квартирой СДПГ.
"По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств", - сказал сотрудник ведомства.
Он добавил, что по данному делу официально пока нет задержанных, полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек. Сообщение принято и отправлено в обработку.