https://ria.ru/20201226/strelba-1591032630.html

Названа причина стрельбы в Берлине

Названа причина стрельбы в Берлине

Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:47

2020-12-26T11:47

2020-12-26T13:00

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Ссора между не установленным пока числом лиц привела к стрельбе в берлинском районе Кройцберг, идет следствие, заявили РИА Новости в полиции.Ранее СМИ сообщали о произошедшей утром в субботу перестрелке в Берлине на Штреземанштрассе, рядом со штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как указывал таблоид Bild, в результате инцидента пострадали четыре человека. В полиции РИА Новости заявили, что инцидент никак не связан со штаб-квартирой СДПГ."По предварительным данным, на Штреземанштрассе произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств", - сказал сотрудник ведомства.Он добавил, что по данному делу официально пока нет задержанных, полиция выясняет, был ли стрелок один или стреляли несколько человек. Сообщение принято и отправлено в обработку.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/berlin-1591020099.html

берлин (город)

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берлин (город), в мире