https://ria.ru/20201226/strelba-1591019204.html

СМИ: число пострадавших при стрельбе в Берлине достигло четырех

СМИ: число пострадавших при стрельбе в Берлине достигло четырех

Число пострадавших в результате инцидента со стрельбой в районе Берлина Кройцберг возросло до четырех, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:11

2020-12-26T09:11

2020-12-26T11:47

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число пострадавших в результате инцидента со стрельбой в районе Берлина Кройцберг возросло до четырех, сообщил таблоид Bild.Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции задействован вертолет.По данным городской пожарной службы, три человека получили серьезные ранения, их доставили в больницу. Еще одного пострадавшего вытащили из канала Ландвер, у него травма ноги. В полиции рассказали изданию, что мужчина сам прыгнул в воду.Место происшествия находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако инцидент не имеет к нему никакого отношения, пояснили РИА Новости в полиции. Также сообщается, что следствие рассматривает в качестве возможной причины стрельбы бытовой конфликт.

https://ria.ru/20201222/obyski-1590354036.html

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлин (город), в мире