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СМИ: число пострадавших при стрельбе в Берлине достигло четырех
СМИ: число пострадавших при стрельбе в Берлине достигло четырех
Число пострадавших в результате инцидента со стрельбой в районе Берлина Кройцберг возросло до четырех, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T09:11
2020-12-26T11:47
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число пострадавших в результате инцидента со стрельбой в районе Берлина Кройцберг возросло до четырех, сообщил таблоид Bild.Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции задействован вертолет.По данным городской пожарной службы, три человека получили серьезные ранения, их доставили в больницу. Еще одного пострадавшего вытащили из канала Ландвер, у него травма ноги. В полиции рассказали изданию, что мужчина сам прыгнул в воду.Место происшествия находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако инцидент не имеет к нему никакого отношения, пояснили РИА Новости в полиции. Также сообщается, что следствие рассматривает в качестве возможной причины стрельбы бытовой конфликт.
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берлин (город), в мире

СМИ: число пострадавших при стрельбе в Берлине достигло четырех

09:11 26.12.2020 (обновлено: 11:47 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Число пострадавших в результате инцидента со стрельбой в районе Берлина Кройцберг возросло до четырех, сообщил таблоид Bild.
Полиция прибыла на место и ведет поиски участников конфликта. В операции задействован вертолет.
По данным городской пожарной службы, три человека получили серьезные ранения, их доставили в больницу. Еще одного пострадавшего вытащили из канала Ландвер, у него травма ноги. В полиции рассказали изданию, что мужчина сам прыгнул в воду.
Место происшествия находится рядом с офисом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), однако инцидент не имеет к нему никакого отношения, пояснили РИА Новости в полиции.
Также сообщается, что следствие рассматривает в качестве возможной причины стрельбы бытовой конфликт.
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