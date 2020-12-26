https://ria.ru/20201226/sobol-1591040596.html

В ОНК рассказали об условиях содержания Любови Соболь в ИВС

В ОНК рассказали об условиях содержания Любови Соболь в ИВС

Задержанная по делу о нарушении неприкосновенности жилища сотрудница ФБК Любовь Соболь содержится в трехместной камере в изоляторе временного содержания (ИВС)... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T13:16

2020-12-26T13:16

2020-12-26T13:16

марина литвинович

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Задержанная по делу о нарушении неприкосновенности жилища сотрудница ФБК Любовь Соболь содержится в трехместной камере в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке в Москве, чувствует себя нормально, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.Ранее СК РФ сообщил, что Соболь стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье "нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". По данным следствия, 21 декабря несколько человек, среди которых была Соболь, неоднократно пытались попасть в квартиру пожилой женщины. При этом они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора."Любовь Соболь содержится в камере на три человека, ее соседки - женщины. Люба сказала, что чувствует себя нормально. Привезли ее в изолятор около часа ночи, и вчера на протяжении почти 16 часов с ней проводили следственные действия. Она сказала, что с ней были проведены очные ставки", - сказала правозащитница.Литвинович также рассказала, что по делу Соболь назначено восемь экспертиз. Кроме того, у задержанной изъяли маску, которую она носила, чтобы провести анализ ДНК. По словам члена ОНК, это дело ведут шесть следователей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/sobol-1590935898.html

москва

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марина литвинович, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество