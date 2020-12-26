У Сноудена родился сын
14:57 26.12.2020 (обновлено: 15:04 26.12.2020)
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России родился сын, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена.
"Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы. Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы", - сказал адвокат, представляющий интересы Сноудена.
1 декабря, 16:03Кучерена рассказал об успехах Сноудена в изучении русского языка
Он не уточнил, как назвали малыша.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.