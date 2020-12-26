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У Сноудена родился сын
У Сноудена родился сын
У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России родился сын, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T14:57
2020-12-26T15:04
эдвард сноуден
анатолий кучерена
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в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России родился сын, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена."Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы. Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы", - сказал адвокат, представляющий интересы Сноудена.Он не уточнил, как назвали малыша.Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
https://ria.ru/20201201/snouden-1587180679.html
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эдвард сноуден, анатолий кучерена, москва, в мире

У Сноудена родился сын

14:57 26.12.2020 (обновлено: 15:04 26.12.2020)
 
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в России родился сын, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена.
"Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы. Можно только порадоваться за Эдварда и его супругу, они счастливы", - сказал адвокат, представляющий интересы Сноудена.
Член Общественной палаты РФ, адвокат Анатолий Кучерена - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 16:03
Кучерена рассказал об успехах Сноудена в изучении русского языка
Он не уточнил, как назвали малыша.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.
В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. Позже Сноуден написал в Twitter, что принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 21:35
Американский суд потребовал от Сноудена более пяти миллионов долларов
 
Эдвард СноуденАнатолий КучеренаМоскваВ мире
 
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