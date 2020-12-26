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Высота снежного покрова в Москве достигла нормы
Высота снежного покрова в Москве достигла нормы
Высота снежного покрова в Москве достигла нормы впервые за зиму, в районах столицы покров вырос до 16 сантиметров, что идеально для лыжного сезона, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:15
2020-12-26T10:15
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла нормы впервые за зиму, в районах столицы покров вырос до 16 сантиметров, что идеально для лыжного сезона, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Впервые сугробы за текущую зиму поднялись до своей положенной нормы. Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ - 14 сантиметров, на Балчуге - 12 сантиметров, в Тушино - 16 сантиметров. Самые большие сугробы на западе Подмосковья - в Новом Иерусалиме 17 сантиметров", - рассказал Тишковец.По его словам, норма третьей декады декабря - 15 сантиметров. "Вчера "Грета" нам вернула зиму в плане снежного покрова. Наконец-то наступили идеальные условия для лыжников, можно открывать лыжный сезон по полной программе", - добавил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)

Высота снежного покрова в Москве достигла нормы

10:15 26.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла нормы впервые за зиму, в районах столицы покров вырос до 16 сантиметров, что идеально для лыжного сезона, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Впервые сугробы за текущую зиму поднялись до своей положенной нормы. Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ - 14 сантиметров, на Балчуге - 12 сантиметров, в Тушино - 16 сантиметров. Самые большие сугробы на западе Подмосковья - в Новом Иерусалиме 17 сантиметров", - рассказал Тишковец.
По его словам, норма третьей декады декабря - 15 сантиметров. "Вчера "Грета" нам вернула зиму в плане снежного покрова. Наконец-то наступили идеальные условия для лыжников, можно открывать лыжный сезон по полной программе", - добавил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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