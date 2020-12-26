https://ria.ru/20201226/sneg-1591024299.html

Высота снежного покрова в Москве достигла нормы

Высота снежного покрова в Москве достигла нормы

Высота снежного покрова в Москве достигла нормы впервые за зиму, в районах столицы покров вырос до 16 сантиметров, что идеально для лыжного сезона, сообщил РИА... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:15

2020-12-26T10:15

2020-12-26T10:15

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве достигла нормы впервые за зиму, в районах столицы покров вырос до 16 сантиметров, что идеально для лыжного сезона, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Впервые сугробы за текущую зиму поднялись до своей положенной нормы. Высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ - 14 сантиметров, на Балчуге - 12 сантиметров, в Тушино - 16 сантиметров. Самые большие сугробы на западе Подмосковья - в Новом Иерусалиме 17 сантиметров", - рассказал Тишковец.По его словам, норма третьей декады декабря - 15 сантиметров. "Вчера "Грета" нам вернула зиму в плане снежного покрова. Наконец-то наступили идеальные условия для лыжников, можно открывать лыжный сезон по полной программе", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20201225/sneg-1590988136.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)