https://ria.ru/20201226/snbo-1591019341.html

В СНБО раскритиковали слова Зеленского о мобилизации украинцев на войну

В СНБО раскритиковали слова Зеленского о мобилизации украинцев на войну

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T09:14

2020-12-26T09:14

2020-12-26T15:07

сергей кривоносов

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Он отметил, что подобная ситуация уже была в 2014 году, а также в 2018-м, во время введения военного положения, когда многие мобилизованные просто убегали."Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", — сказал Кривонос в интервью НВ.Он подчеркнул, что прежде чем прибегать к подобным мерам, необходимо обучить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае "нападения" и мобилизует все население страны.

https://ria.ru/20201225/uslovie-1590883454.html

украина

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сергей кривоносов, владимир зеленский, украина, в мире