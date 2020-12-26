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Эксперт рассказал, вредно ли пользоваться смартфоном во время зарядки
Эксперт рассказал, вредно ли пользоваться смартфоном во время зарядки
При зарядке смартфона зарядный элемент нагревается. Поэтому ради собственной безопасности следует отсоединить устройство на время разговора или беседовать по... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T01:10
2020-12-26T14:12
россия
денис кусков
технологии
общество
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Эксперт объяснил, вредно ли говорить по смартфону во время зарядки
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При зарядке смартфона зарядный элемент нагревается. Поэтому ради собственной безопасности следует отсоединить устройство на время разговора или беседовать по громкой связи. Об этом рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.При нынешнем ритме жизни заряжать смартфон многим приходится не раз в несколько дней, а раз в несколько часов. Нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами во время зарядки. Если к этому добавлен плотный чехол для телефона, перегрев весьма вероятен. Поэтому с точки зрения безопасности лучше разговаривать, отсоединив устройство от сети. Если так не получается, а зарядка на нуле, то говорите по громкой связи. Конечно, вряд ли телефон взорвется у вас в руках, но лучше вовсе убрать этот риск, заключил он.
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россия, денис кусков, технологии, общество

Эксперт рассказал, вредно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

01:10 26.12.2020 (обновлено: 14:12 26.12.2020)
 
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При зарядке смартфона зарядный элемент нагревается. Поэтому ради собственной безопасности следует отсоединить устройство на время разговора или беседовать по громкой связи. Об этом рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
При нынешнем ритме жизни заряжать смартфон многим приходится не раз в несколько дней, а раз в несколько часов.

"К счастью, сейчас во многих аппаратах есть функция быстрой зарядки, когда буквально за десять-пятнадцать минут у вас на телефоне восстанавливается четверть заряда", — отметил специалист.

Нагревание зарядного элемента происходит усиленными темпами во время зарядки. Если к этому добавлен плотный чехол для телефона, перегрев весьма вероятен. Поэтому с точки зрения безопасности лучше разговаривать, отсоединив устройство от сети. Если так не получается, а зарядка на нуле, то говорите по громкой связи.

"По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше", — предупреждает Кусков.

Конечно, вряд ли телефон взорвется у вас в руках, но лучше вовсе убрать этот риск, заключил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 01:15
Врач дал совет, как спастись от излучения смартфона
 
РоссияДенис КусковТехнологииОбщество
 
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