https://ria.ru/20201226/simptomy-1591072627.html

Названы семь неочевидных симптомов коронавируса

Названы семь неочевидных симптомов коронавируса

Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили неочевидные признаки заражения коронавирусом, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T20:38

2020-12-26T20:38

2020-12-26T20:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

в мире

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили неочевидные признаки заражения коронавирусом, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study. Об этом сообщает Daily Express. В опубликованном списке значатся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь. В некоторых случаях COVID-19 проявляется только в виде последних двух симптомов. Среди "традиционных" симптомов — затяжной кашель, высокая температура, а также потеря вкуса и обоняния. Последний признак можно использовать для самодиагностики. "Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что люди, у которых есть какие-либо подозрительные симптомы, должны самоизолироваться и пройти тестирование, даже если у них нет "классической" триады (симптомов. — Прим. ред.)", — поясняют эксперты. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего зафиксировано более 79 миллионов зараженных, из которых более 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев отмечается в США, Индии и Бразилии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/symptoms-1591065959.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире