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Врач назвал главную опасность нового штамма коронавируса
Врач назвал главную опасность нового штамма коронавируса
Профессор Питер Хорби, возглавляющий консультативную группу правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов, предупредил об... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:57
2020-12-26T10:57
2020-12-26T12:17
распространение нового коронавируса
питер хорби
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
юар
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Профессор Питер Хорби, возглавляющий консультативную группу правительства Великобритании по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов, предупредил об опасности южноафриканского штамма коронавируса, пишет Daily Mail.По его словам, беспокойство вызывает то, что возникшие мутации могут не только делать SARS-CoV-2 более заразным, но и влиять на способность антител нейтрализовать вирус."Это может облегчить повторное заражение и может означать, что вакцины могут быть менее эффективными", — заявил Хорби.Он отметил, что на такое развитие событий указывают структурные данные, которые в дальнейшем необходимо проверить в рамках лабораторных испытаний.Ранее в Великобритании заявили об обнаружении еще одного штамма коронавируса, зафиксированного у пассажиров, приехавших из ЮАР.
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питер хорби, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, юар