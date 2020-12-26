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МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В российском МИД пошутили в ответ на письмо, которое посол США в Москве Джон Салливан написал Санта-Клаусу. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T15:44
2020-12-26T16:11
михаил мурашко
санта-клаус
дед мороз
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В российском МИД пошутили в ответ на письмо, которое посол США в Москве Джон Салливан написал Санта-Клаусу.В минувший вторник американская дипмиссия опубликовала в Facebook фотографии, посвященные подготовке к Новому году. На одной из них запечатлена елка, украшенная масками и дезинфицирующим средством для рук. По словам сотрудников посольства, чувство юмора "как никогда необходимо в этом трудном году". Кроме того, в рамках новогоднего конкурса одна из семей дипломатов испекла пряничный домик в форме старого здания посольства США на Садовом кольце в Москве.На странице диппредставительства также разместили письмо Салливана Санта-Клаусу. Посол уверяет волшебника, что весь год хорошо себя вел, в частности — "носил маску и сохранял дистанцию". В качестве подарка дипломат просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.В субботу Министерство иностранных дел России в Twitter прокомментировало обращение Салливана."Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", — говорится в записи.В этом году 20 ноября Салливану исполнился 61 год.Ранее в субботу глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что "Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте разработчиков сообщалось, что препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.
https://ria.ru/20201112/niderlandy-1584333555.html
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михаил мурашко, санта-клаус, дед мороз, москва, сша

МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу

15:44 26.12.2020 (обновлено: 16:11 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В российском МИД пошутили в ответ на письмо, которое посол США в Москве Джон Салливан написал Санта-Клаусу.
В минувший вторник американская дипмиссия опубликовала в Facebook фотографии, посвященные подготовке к Новому году. На одной из них запечатлена елка, украшенная масками и дезинфицирующим средством для рук. По словам сотрудников посольства, чувство юмора "как никогда необходимо в этом трудном году". Кроме того, в рамках новогоднего конкурса одна из семей дипломатов испекла пряничный домик в форме старого здания посольства США на Садовом кольце в Москве.
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На странице диппредставительства также разместили письмо Салливана Санта-Клаусу. Посол уверяет волшебника, что весь год хорошо себя вел, в частности — "носил маску и сохранял дистанцию". В качестве подарка дипломат просит новую хоккейную клюшку, вакцину от COVID-19 и беговые кроссовки.
В субботу Министерство иностранных дел России в Twitter прокомментировало обращение Салливана.
"Уважаемый посол, Санта осуществил вашу мечту о вакцинации? Если нет, то у нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", — говорится в записи.
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В этом году 20 ноября Салливану исполнился 61 год.
Ранее в субботу глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что "Спутник V" одобрили для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте разработчиков сообщалось, что препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.
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