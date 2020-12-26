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Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальную цель страны в космическом пространстве. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T14:15
2020-12-26T14:25
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
французская гвиана
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальную цель страны в космическом пространстве.Один из пользователей Twitter обратил внимание на пост главы госкорпорации о подготовке к пуску ракеты "Союз-2" Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Подписчик Рогозина привел в пример американскую компанию Space X, у которой есть "четкая цель — попасть на Марс", и спросил, к чему стремится "Роскосмос"."Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", — ответил Рогозин.
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, французская гвиана

Рогозин назвал глобальную цель России в космосе

14:15 26.12.2020 (обновлено: 14:25 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальную цель страны в космическом пространстве.
Один из пользователей Twitter обратил внимание на пост главы госкорпорации о подготовке к пуску ракеты "Союз-2" Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Подписчик Рогозина привел в пример американскую компанию Space X, у которой есть "четкая цель — попасть на Марс", и спросил, к чему стремится "Роскосмос".
"Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", — ответил Рогозин.
Ракета-носитель Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Рогозин назвал дату отправки "Союза" на стартовый комплекс Куру
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинФранцузская Гвиана
 
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