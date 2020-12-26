https://ria.ru/20201226/rogozin-1591044890.html

Рогозин назвал глобальную цель России в космосе

Рогозин назвал глобальную цель России в космосе

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальную цель страны в космическом пространстве. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T14:15

2020-12-26T14:15

2020-12-26T14:25

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

французская гвиана

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал глобальную цель страны в космическом пространстве.Один из пользователей Twitter обратил внимание на пост главы госкорпорации о подготовке к пуску ракеты "Союз-2" Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Подписчик Рогозина привел в пример американскую компанию Space X, у которой есть "четкая цель — попасть на Марс", и спросил, к чему стремится "Роскосмос"."Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной", — ответил Рогозин.

https://ria.ru/20201223/soyuz-1590484076.html

французская гвиана

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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, французская гвиана