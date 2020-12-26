https://ria.ru/20201226/razvod-1591029747.html

Выбор РИА Новости: звездные разводы 2020 года

Выбор РИА Новости: звездные разводы 2020 года

Уходящий год испытывал на прочность не только экономики и системы здравоохранения всего мира, но и семьи: для многих людей оказаться надолго взаперти из-за... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T11:19

2020-12-26T11:19

2020-12-26T11:19

новый год—2021

константин ивлев

агата муцениеце

павел прилучный

памела андерсон

эмин агаларов

гарик харламов (игорь)

лолита милявская

сергей троицкий

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Уходящий год испытывал на прочность не только экономики и системы здравоохранения всего мира, но и семьи: для многих людей оказаться надолго взаперти из-за пандемии коронавируса оказалось непростым испытанием. Но вряд ли стоит во всем винить COVID-19: судя по сообщениям СМИ, кризис во многих парах знаменитостей назревал давно.В России в этом году привлекли внимание разводы хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи, юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус, певца Эмина Агаларова и модели Алены Гавриловой, телеведущего Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой.Расставались в уходящем году и зарубежные знаменитости - главный редактор американского VogueАнны Винтур и бизнесмен Шелби Брайан, бывшая актриса Мери-Кейт Олсен и брат бывшего президента Франции Оливье Саркози, актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин.Разводы российских актеров, певцов и спортсменовАктер Павел Деревянко и Дарья Мясищева официально объявили о разводе после десяти лет брака."В этом нет никакой трагедии и проблемы. Мы по прежнему дружим и воспитываем наших дочек Варвару и Александру, но только, мы больше не пара. Просьба, не придумывать своих версий. Просто, пришло время нам расстаться и мы это во время поняли", - написал в посте в Instagram актер.В феврале объявили о разводе актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые решили расстаться после 10 лет брака. Как и многие пары, об этом они сообщили в Instagram."Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше. Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!" - написал Прилучный.Позже актриса на YouTube-канале Peopletalk TV рассказала, что они с Павлом перестали понимать друг друга."Для меня это показатель, когда вы все что-то пытаетесь сделать, найти общий язык, но так ничего не выходит. Поэтому мы решили, что пока находимся в нормальных отношениях, разойтись, чтобы оставаться хорошими родителями для своих детей", - сказала она.В июне брак был официально расторгнут.Осенью расторгли брак юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус. Адвокат Харламова рассказала, что инициатором расставания стала актриса. Сама пара о решении расстаться сообщила еще летом, супруги отметили, что их расставание не связано ни со скандалом вокруг фильма "Текст" (где Асмус снялась в откровенной сцене), ни с третьими лицами."В какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. …Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит", - рассказал Харламов в YouTube-шоу "Без души", комментируя расставание.Расстались в этом году певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков. Пара не комментирует причины расставания, поэтому в СМИ появляются разные версии, например, деньги или наличие нового возлюбленного у певицы. Сама певица опровергала слухи о дележе имущества и детей и выражала надежду, что развод пройдет интеллигентно.Официально расторгли брак в этом году хоккеист ЦСКА Телегин и певица Пелагея. О расставании пара объявила в конце прошлого года. Тогда Пелагея написала в Instagram, что надеется "решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено"."Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда. Алименты - 25% от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина - Пелагее", - рассказала РИА Новости один из адвокатов спортсмена Ирина Петрова.Пара поженилась летом 2016 года, в семье родилась дочка Таисия.При этом ранее в российских СМИ появилась информация, что на создании специального счета для дочери Таисии настаивала Пелагея."Половина алиментов будет перечисляться на спецсчет, открытый именно Иваном, - уточнила адвокат. - Это требование Ивана, поскольку дочь должна гарантированно получить денежные средства к своему совершеннолетию, а также в случае крайней необходимости. Оставшаяся половина, которая будет составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, будет перечисляться Пелагее и расходоваться по ее усмотрению".Раздел имущества Телегина и Пелагеи пройдет отдельным производством.В апреле российская певица Лолита Милявская официально развелась с теннисистом Дмитрием Ивановым."Сегодня суд принял решение о расторжении брака, мы отказались от доказывания его фиктивности, чтобы не затягивать судебный процесс. Теперь этим занимается полиция и прокуратура, куда мы подали заявление, сейчас проходит проверка", - рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин.О предстоящем разводе стало известно еще в прошлом году, тогда Лолита написала о расставании в Instagram, а позже Иванов подал иск о расторжении брака, заявив, что певица уклоняется от похода в ЗАГС. Адвокат певицы опроверг это утверждение, а позже представители Милявской подали встречный иск о признании брака фиктивным, как сообщал Жорин, "вскрылись определенные обстоятельства".Милявская и Иванов прожили в браке 9 лет.В мае певец Эмин Агаларов сообщил, что разводится с моделью Аленой Гавриловой.На своей странице в Instagram он выложил свадебную фотографию, под которой написал: "Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не всё получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь".Гавриловой это решение, по всей видимости, далось непросто, в своем Instagram она попросила подписчиков дать ей время прийти в себя, отметив, что ей очень больно и тяжело. О причинах развода пара не сообщила.Уже в конце декабря развелись продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина."Сегодня (24 декабря) мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака", - сообщил РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.Он добавил, что брак был зарегистрирован два года назад – 20 ноября 2018 года. По словам Горжанкина, "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру в новой Москве стоимостью 10 миллионов рублей, которую актриса подарила Алибасову, а тот передал своему помощнику. Как сообщила журналистам юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник, договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.Российские телеведущиеВ июне российский телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев развелся с супругой Марией после почти 23 лет брака. СМИ писали, что супруга якобы уличила Ивлева в измене."Жена, к сожалению, сделала неправильный ход, рассказав неверную информацию СМИ. Никого я не кидал, ничего ни у кого не отбирал. Женщины по-разному реагируют на развод, правду знаем только я, жена и моя женщина Лера. Мне по барабану, что там и где пишут. Мы с Лерой, как взрослые и воспитанные люди, это не комментируем", - сказал Ивлев в интервью изданию "Собеседник", комментируя развод.Он рассказал, что с супругой теперь непростые отношения, в общении с детьми все хорошо."То, что произошло у нас с женой, доходило много лет до определенной точки кипения. Дети знали ситуацию внутри семьи, они были подкованы, поэтому при разводе не принимали ничью сторону, при этом меня не отвергли", - сказал он.Новой избраннице Ивлева Валерии Куденковой 28 лет, она студентка журфака МГУ.Развелся в уходящем году еще один российский телеведущий Александр Гордон: в июле суд расторг его брак с Нозанин Абдулвасиевой. Это был четвертый брак Гордона, продлившийся около 6 лет, в нем у супругов родилось двое детей. Причина расставания широкой публике неизвестна, по сообщениям СМИ, инициатором расставания стала Нозанин, при этом все вопросы по алиментам и разделу имущества пара решила в досудебном порядке.Официально расторгли брак в этом году известная телеведущая Ирэна Понарошку и ее супруг Александр Лист, известный как DJ List, их брак продлился около 10 лет, у пары родилось двое сыновей."Сегодня мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается: мы развелись, чтоб сказку сделать былью", - сообщила ведущая в своем Instagram.При этом слухи о расставании пары появились еще в прошлом году. Тогда же Лист в своем Instagram очень эмоционально написал о том, что они с Понарошку расстались.Расставания зарубежных знаменитостейВ уходящем году бывшая американская актриса, а теперь дизайнер Мери-Кейт Олсен объявила о намерении развестись с мультимиллионером Оливье Саркози, братом бывшего президента Франции. Пара была жената пять лет, до этого еще три года состояла в отношениях.Развод, и без того оказавшийся непростым в условиях пандемии делом, осложняют имущественные споры. Олсен еще в апреле обратилась в суд за расторжением брака, но из-за пандемии все затянулось, не помогло даже отдельное заявление, с которым она обратилась в суд, чтобы ускорить процесс.Как написало издание People со ссылкой на инсайдера, возможная причина расставания пары в том, что 33-летняя Мери-Кейт мечтала о ребенке, а 50-летний Саркози, у которого есть двое взрослых детей, этого не хотел.Распался союз легендарной Анны Винтур, главного редактора американского Vogue и бизнесмена Шелби Брайана - пара рассталась после 20 лет совместной жизни. Причина разрыва неизвестна,70-летняя Винтур и 74-летний Брайан воздержались от комментариев. Издание Page Six писало о том, что бизнесмен вернулся к бывшей супруге Кэтрин, но другие источники не подтверждают этот факт.Американская актриса Кристина Риччи рассталась с оператором Джеймсом Хеердегеном. Риччи сама подала на развод, а также потребовала полной опеки над их общим сыном. Кроме того, она получила запретительный ордер, который запрещает Хеердегену приближаться к ней. Предполагаемая причина - домашнее насилие, по официальной версии, которую озвучили представители бывшей пары, - непримиримые разногласия.Весной стало известно о расставании актеров Меган Фокс и Брайана Остина Грина. Пара и до этого сходилась и расходилась, но в этом году, видимо, решила поставить точку после 10 лет отношений.Судя по всем, развод будет непростым - актерам предстоит делить не только троих совместных детей, опеки над которыми они оба добиваются, но и имущество. У Фокс, между тем, уже новый возлюбленный - рэпер Колсон Бейкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, свои нежные чувства к которому она стала демонстрировать еще до официального расторжения брака, за что и подвергалась критике.Звезда "Спасателей Малибу" 52-летняя Памела Андерсон и известный голливудский продюсер, 74-летний Джон Питерс в этом году отметились не только в числе молодоженов, но и среди тех, кто решил расстаться. Брачная церемония звездной пары прошла в Малибу в январе, но, по данным издания The Hollywood Reporter, спустя 12 дней Андерсон сделала заявление, в котором рассказала, что они с Питерсом решили некоторое время пожить отдельно. К тому же выяснилось, что пара так и не оформила союз официально и не получила свидетельство о браке.Рэпер Андре Ромелл Янг, известный под псевдонимом Доктор Дре, и его жена Николь Янг решили развестись после 24 лет брака. На развод подала Николь, указав в качестве причины стандартную формулировку "непримиримые разногласия" и потребовав присудить ей алименты. У бывшей пары не было брачного договора, поэтому имущество им предстоит делить в суде.Примечательно, что, как сообщало издание TMZ, спустя некоторое время совместная компания бывших супругов обвинила Николь Янг в преступном растрачивании средств и потребовала вернуть деньги. Адвокат Николь назвал этот шаг пиар-ходом. У бывших супругов двое совершеннолетних детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20191101/1560456842.html

https://ria.ru/20201223/asmus-1590510129.html

https://rsport.ria.ru/20200925/telegin-1577762369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/rak-1580352024.html

https://ria.ru/20201215/alibasov-1589354528.html

https://ria.ru/20201004/talyzina-1578169653.html

https://ria.ru/20201219/svadby-1590017065.html

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