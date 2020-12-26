https://ria.ru/20201226/raketa-1591054650.html

Британский журналист рассказал о смертоносном сюрпризе от "Калашникова"

Британский журналист рассказал о смертоносном сюрпризе от "Калашникова"

Журналист Daily Mail Уилл Стюарт опубликовал статью о новейшей российской зенитной ракете 9М333, которую на днях представил концерн "Калашников". РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T16:29

2020-12-26T16:29

2020-12-26T18:14

россия

калашников (концерн)

великобритания

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Британии рассказали о смертоносном сюрпризе на Рождество от «Калашникова»

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590742820_0:9:675:389_1920x0_80_0_0_9ad882e7e58ecc32bcbe5edfa5f0211f.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Журналист Daily Mail Уилл Стюарт опубликовал статью о новейшей российской зенитной ракете 9М333, которую на днях представил концерн "Калашников". Репортер счел неслучайным, что боеприпас, работающий по принципу "выстрелил и забыл", презентовали в канун католического Рождества. При этом, как признал Стюарт, праздничный период в России начинается только в Новый год, а православное Рождество отмечают 7 января.Он отметил, что ракета предназначена для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Она может обнаружить цель без дополнительного наведения после запуска. Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии, говорится в статье.Боеприпас с пятикилограммовой боеголовкой способен поражать цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения.Эта ракета стала очередной инновацией в процессе модернизации ВС России, заключил британский журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201211/medved-1588797109.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калашников (концерн), великобритания, безопасность, в мире