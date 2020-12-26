https://ria.ru/20201226/raketa-1591054650.html
Британский журналист рассказал о смертоносном сюрпризе от "Калашникова"
Британский журналист рассказал о смертоносном сюрпризе от "Калашникова"
Журналист Daily Mail Уилл Стюарт опубликовал статью о новейшей российской зенитной ракете 9М333, которую на днях представил концерн "Калашников". РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T16:29
2020-12-26T16:29
2020-12-26T18:14
россия
калашников (концерн)
великобритания
безопасность
в мире
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В Британии рассказали о смертоносном сюрпризе на Рождество от «Калашникова»
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Журналист Daily Mail Уилл Стюарт опубликовал статью о новейшей российской зенитной ракете 9М333, которую на днях представил концерн "Калашников". Репортер счел неслучайным, что боеприпас, работающий по принципу "выстрелил и забыл", презентовали в канун католического Рождества. При этом, как признал Стюарт, праздничный период в России начинается только в Новый год, а православное Рождество отмечают 7 января.Он отметил, что ракета предназначена для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Она может обнаружить цель без дополнительного наведения после запуска. Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии, говорится в статье.Боеприпас с пятикилограммовой боеголовкой способен поражать цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения.Эта ракета стала очередной инновацией в процессе модернизации ВС России, заключил британский журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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россия, калашников (концерн), великобритания, безопасность, в мире
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Журналист Daily Mail
Уилл Стюарт опубликовал статью о новейшей российской зенитной ракете 9М333, которую на днях представил концерн "Калашников".
Репортер счел неслучайным, что боеприпас, работающий по принципу "выстрелил и забыл", презентовали в канун католического Рождества. При этом, как признал Стюарт, праздничный период в России начинается только в Новый год, а православное Рождество отмечают 7 января.
Он отметил, что ракета предназначена для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Она может обнаружить цель без дополнительного наведения после запуска. Серийное производство уже началось для развертывания в российской армии, говорится в статье.
Боеприпас с пятикилограммовой боеголовкой способен поражать цель с помощью фотоконтрастного, инфракрасного или антипомехового излучения.
Эта ракета стала очередной инновацией в процессе модернизации ВС России, заключил британский журналист.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>