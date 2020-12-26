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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/putin-1591042445.html
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:37
2020-12-26T14:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте вакцины сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что еще не вакцинировался от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

13:37 26.12.2020 (обновлено: 14:27 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он сообщит сам", — сказал Песков.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте вакцины сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.
Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что еще не вакцинировался от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
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