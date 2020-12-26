https://ria.ru/20201226/putin-1591042445.html

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T13:37

2020-12-26T13:37

2020-12-26T14:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте вакцины сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что еще не вакцинировался от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин