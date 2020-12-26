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Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:37
2020-12-26T13:37
2020-12-26T14:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин сообщит сам, когда привьется вакциной от коронавируса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава Минздрава России Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. В Twitter-аккаунте вакцины сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для возрастной группы старше 60 лет.Ранее на большой пресс-конференции Путин сообщил, что еще не вакцинировался от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, владимир путин