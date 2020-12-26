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В Нижегородской области под рельсами образовался карстовый провал
В Нижегородской области под рельсами образовался карстовый провал
Карстовый провал обнаружили в Нижегородской области под железнодорожными путями, машинист успел остановить грузовой поезд, но локомотив сошел с рельсов,... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:39
2020-12-26T12:38
горьковская железная дорога
арзамас
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Карстовый провал обнаружили в Нижегородской области под железнодорожными путями, машинист успел остановить грузовой поезд, но локомотив сошел с рельсов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура."В субботу в 0.17 при прохождении грузового поезда 3 пикета 226 километра перегона Арзамас - Пешелать Горьковской железной дороги машинистом обнаружено образование карстового провала под железнодорожным полотном. Применено экстренное торможение. Однако ввиду произошедшего локомотив поезда сошел с пути одной колесной парой. Размер провала составил около 1,5 метра шириной и 20 метров длиной", - говорится в сообщении.В 2.15 локомотив поднят на пути. Работы по восстановлению пути окончены в 8 часов, что повлекло четырехчасовую задержку в движении одного пассажирского поезда Москва-Первомайск, пассажиры которого отправлены на станцию назначения автотранспортом."По поручению Приволжского транспортного прокурора Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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горьковская железная дорога, арзамас, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области под рельсами образовался карстовый провал

10:39 26.12.2020 (обновлено: 12:38 26.12.2020)
 
© Фото : Приволжская транспортная прокуратураКарстовый провал под железнодорожными путями недалеко от Арзамаса
Карстовый провал под железнодорожными путями недалеко от Арзамаса - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Карстовый провал обнаружили в Нижегородской области под железнодорожными путями, машинист успел остановить грузовой поезд, но локомотив сошел с рельсов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"В субботу в 0.17 при прохождении грузового поезда 3 пикета 226 километра перегона Арзамас - Пешелать Горьковской железной дороги машинистом обнаружено образование карстового провала под железнодорожным полотном. Применено экстренное торможение. Однако ввиду произошедшего локомотив поезда сошел с пути одной колесной парой. Размер провала составил около 1,5 метра шириной и 20 метров длиной", - говорится в сообщении.
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В 2.15 локомотив поднят на пути. Работы по восстановлению пути окончены в 8 часов, что повлекло четырехчасовую задержку в движении одного пассажирского поезда Москва-Первомайск, пассажиры которого отправлены на станцию назначения автотранспортом.
"По поручению Приволжского транспортного прокурора Нижегородской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
 
Горьковская железная дорогаАрзамасНижегородская областьПроисшествия
 
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