https://ria.ru/20201226/prizemlenie-1591068716.html

Самолет Уфа-Волгоград вынужденно сел на запасном аэродроме

Самолет Уфа-Волгоград вынужденно сел на запасном аэродроме

Рейс авиакомпании Utair Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за плохой погоды в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T19:41

2020-12-26T19:41

2020-12-26T19:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ютэйр

астрахань

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании Utair Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за плохой погоды в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Командир воздушного судна рейса авиакомпании Ютэйр Уфа-Волгоград принял решение уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань в связи с метеоусловиями, не позволяющими воздушному судну приземлиться в аэропорту назначения", - сообщила Голодова.По ее словам, сесть в Волгограде самолету помешал сильный ветер.По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу и воскресенье в регионе ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах, а также сильный ветер до 15-20 м/с.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/boeing-735-1590060677.html

астрахань

волгоград

волгоградская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ютэйр, астрахань, волгоград, волгоградская область, происшествия