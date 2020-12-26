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Самолет Уфа-Волгоград вынужденно сел на запасном аэродроме
Самолет Уфа-Волгоград вынужденно сел на запасном аэродроме
Рейс авиакомпании Utair Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за плохой погоды в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:41
2020-12-26T19:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ютэйр
астрахань
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании Utair Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за плохой погоды в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Командир воздушного судна рейса авиакомпании Ютэйр Уфа-Волгоград принял решение уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань в связи с метеоусловиями, не позволяющими воздушному судну приземлиться в аэропорту назначения", - сообщила Голодова.По ее словам, сесть в Волгограде самолету помешал сильный ветер.По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу и воскресенье в регионе ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах, а также сильный ветер до 15-20 м/с.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/boeing-735-1590060677.html
астрахань
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ютэйр, астрахань, волгоград, волгоградская область, происшествия

Самолет Уфа-Волгоград вынужденно сел на запасном аэродроме

19:41 26.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании Utair Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за плохой погоды в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
"Командир воздушного судна рейса авиакомпании Ютэйр Уфа-Волгоград принял решение уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань в связи с метеоусловиями, не позволяющими воздушному судну приземлиться в аэропорту назначения", - сообщила Голодова.
По ее словам, сесть в Волгограде самолету помешал сильный ветер.
По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу и воскресенье в регионе ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах, а также сильный ветер до 15-20 м/с.
Boeing 737-500 компании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 19:00
Летевший в Уфу самолет экстренно приземлился в Сургуте
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЮТэйрАстраханьВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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