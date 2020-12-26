https://ria.ru/20201226/prizemlenie-1591068716.html
Самолет Уфа-Волгоград вынужденно сел на запасном аэродроме
Самолет Уфа-Волгоград вынужденно сел на запасном аэродроме
Рейс авиакомпании Utair Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за плохой погоды в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T19:41
2020-12-26T19:41
2020-12-26T19:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ютэйр
астрахань
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059007_0:0:3308:1861_1920x0_80_0_0_e94e811e9e343ae84fb938844c216210.jpg
ВОЛГОГРАД, 26 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании Utair Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за плохой погоды в аэропорту назначения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова."Командир воздушного судна рейса авиакомпании Ютэйр Уфа-Волгоград принял решение уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань в связи с метеоусловиями, не позволяющими воздушному судну приземлиться в аэропорту назначения", - сообщила Голодова.По ее словам, сесть в Волгограде самолету помешал сильный ветер.По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу и воскресенье в регионе ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах, а также сильный ветер до 15-20 м/с.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/boeing-735-1590060677.html
астрахань
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059007_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_08e77f82e4ef21bcc8066fcb5c3d75b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ютэйр, астрахань, волгоград, волгоградская область, происшествия