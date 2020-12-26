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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201226/preparat-1591010049.html
СМИ: в Британии испытывают препарат, предотвращающий заражение COVID-19
СМИ: в Британии испытывают препарат, предотвращающий заражение COVID-19
Британские ученые проводят испытания нового препарата, который, как предполагается, сможет предотвратить заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T01:29
2020-12-26T03:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
великобритания
москва
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Британские ученые проводят испытания нового препарата, который, как предполагается, сможет предотвратить заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает газета Guardian.Как сообщает издание, препарат на основе антител был разработан медучреждениями Университетского колледжа Лондона и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Предполагается, что он может обеспечить мгновенный иммунитет против инфекции и защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев."Если мы сможем доказать, что это лечение работает и предотвращает развитие COVID-19 у людей, которые подверглись воздействию вируса, это стало бы отличным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемому для борьбы против этого ужасного вируса", - заявила руководитель исследования доктор Кэтрин Хулихан, чьи слова приводит газета.Если препарат будет одобрен, он может быть доступен уже в марте или апреле. Как предполагают исследователи, лекарство может быть предоставлено в качестве неотложной помощи для пациентов больниц и постояльцев домов престарелых. Препарат также может помочь семьям, где кто-то заразился COVID-19.Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Однако согласно исследованию Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, результаты которого были опубликованы в среду, новый штамм, вероятно, приведет к увеличению числа госпитализаций и летальных исходов в 2021 году, даже если будут сохранены региональные ограничения. Новый штамм, по данным специалистов, заразней обычного на 56%. В связи с этим, предполагают ученые, властям придется ускорить процесс внедрения вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/shtamm-1591005690.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , великобритания, москва, лондон

СМИ: в Британии испытывают препарат, предотвращающий заражение COVID-19

01:29 26.12.2020 (обновлено: 03:19 26.12.2020)
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Британские ученые проводят испытания нового препарата, который, как предполагается, сможет предотвратить заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает газета Guardian.
Как сообщает издание, препарат на основе антител был разработан медучреждениями Университетского колледжа Лондона и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Предполагается, что он может обеспечить мгновенный иммунитет против инфекции и защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев.
"Если мы сможем доказать, что это лечение работает и предотвращает развитие COVID-19 у людей, которые подверглись воздействию вируса, это стало бы отличным дополнением к арсеналу оружия, разрабатываемому для борьбы против этого ужасного вируса", - заявила руководитель исследования доктор Кэтрин Хулихан, чьи слова приводит газета.
Если препарат будет одобрен, он может быть доступен уже в марте или апреле. Как предполагают исследователи, лекарство может быть предоставлено в качестве неотложной помощи для пациентов больниц и постояльцев домов престарелых. Препарат также может помочь семьям, где кто-то заразился COVID-19.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 22:49Распространение нового коронавируса
Ученые объяснили опасность "британского" штамма коронавируса
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Однако согласно исследованию Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, результаты которого были опубликованы в среду, новый штамм, вероятно, приведет к увеличению числа госпитализаций и летальных исходов в 2021 году, даже если будут сохранены региональные ограничения. Новый штамм, по данным специалистов, заразней обычного на 56%. В связи с этим, предполагают ученые, властям придется ускорить процесс внедрения вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19AstraZenecaВеликобританияМоскваЛондон
 
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