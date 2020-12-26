https://ria.ru/20201226/pozhar-1591041527.html
СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли и пять пострадали в результате пожара, который произошел в больнице для пациентов с COVID-19 в египетской провинции... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:29
2020-12-26T13:29
2020-12-26T13:29
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египет
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и пять пострадали в результате пожара, который произошел в больнице для пациентов с COVID-19 в египетской провинции Кальюбия, сообщает портал Akhbar el-Yom.Согласно порталу, пожар произошел в отделении интенсивной терапии. Бригады пожарных были направлены на место происшествия, некоторых больных удалось спасти. Проводится расследование инцидента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201226/udary-1591033661.html
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коронавирус covid-19, египет, в мире