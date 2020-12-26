https://ria.ru/20201226/polsha-1591012030.html
Бывший президент Польши признал себя банкротом
Бывший президент Польши признал себя банкротом
Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса в беседе с телеканалом Polsat News пожаловался на отсутствие денег. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:16
2020-12-26T03:16
2020-12-26T10:54
солидарность
польша
лех валенса
в мире
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Бывший президент Польши остался без денег
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса в беседе с телеканалом Polsat News пожаловался на отсутствие денег.По словам польского экс-президента, раньше он вел активную деятельность и "подрабатывал". Валенса отметил, что ему хватало заработанных денег, но теперь "все кончено" и у него нет средств.Валенса – первый руководитель профсоюза "Солидарность", президент Польши в 1990-1995 годах.
https://ria.ru/20160303/1383785265.html
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солидарность, польша, лех валенса, в мире