https://ria.ru/20201226/polsha-1591012030.html

Бывший президент Польши признал себя банкротом

Бывший президент Польши признал себя банкротом

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса в беседе с телеканалом Polsat News пожаловался на отсутствие денег. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T03:16

2020-12-26T03:16

2020-12-26T10:54

солидарность

польша

лех валенса

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Бывший президент Польши остался без денег

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568711442_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5bb9a5f04c899f9f8c27417dead7b2f8.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса в беседе с телеканалом Polsat News пожаловался на отсутствие денег.По словам польского экс-президента, раньше он вел активную деятельность и "подрабатывал". Валенса отметил, что ему хватало заработанных денег, но теперь "все кончено" и у него нет средств.Валенса – первый руководитель профсоюза "Солидарность", президент Польши в 1990-1995 годах.

https://ria.ru/20160303/1383785265.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солидарность, польша, лех валенса, в мире