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Назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье
Назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье
Наиболее сильное похмелье среди популярных алкогольных напитков вызывает виски, пишет Medikforum со ссылкой на специалистов. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T13:07
2020-12-26T14:07
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наиболее сильное похмелье среди популярных алкогольных напитков вызывает виски, пишет Medikforum со ссылкой на специалистов.Отмечается, что реакция организма во многом зависит от интенсивности цвета напитка и бесцветный алкоголь человек переносит легче. Проблема заключается в том, что различные примеси, благодаря которым напиток приобретает цвет и вкус, ухудшают общее состояние выпившего.На втором месте по тяжести похмелья оказался темный ром, далее следуют бурбон, красное вино и бренди. При этом эксперты отмечают, что коктейли стоят "отдельной строкой", поскольку в них может быть смешано несколько видов алкоголя.Также специалисты указывают на опасность пива, которое люди зачастую пьют в большем количестве. Они отмечают, что риск похмелья увеличивается не только в зависимости от вида алкоголя, но и от количества выпитого.
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здоровье - общество

Назван напиток, вызывающий самое тяжелое похмелье

13:07 26.12.2020 (обновлено: 14:07 26.12.2020)
 
© Depositphotos / serezniyДевушка в офисе после праздника
Девушка в офисе после праздника - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Depositphotos / serezniy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Наиболее сильное похмелье среди популярных алкогольных напитков вызывает виски, пишет Medikforum со ссылкой на специалистов.
Отмечается, что реакция организма во многом зависит от интенсивности цвета напитка и бесцветный алкоголь человек переносит легче. Проблема заключается в том, что различные примеси, благодаря которым напиток приобретает цвет и вкус, ухудшают общее состояние выпившего.
На втором месте по тяжести похмелья оказался темный ром, далее следуют бурбон, красное вино и бренди. При этом эксперты отмечают, что коктейли стоят "отдельной строкой", поскольку в них может быть смешано несколько видов алкоголя.
Также специалисты указывают на опасность пива, которое люди зачастую пьют в большем количестве. Они отмечают, что риск похмелья увеличивается не только в зависимости от вида алкоголя, но и от количества выпитого.
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