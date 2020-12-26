https://ria.ru/20201226/podlodka-1591007777.html

Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием

Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием

Многоцелевая атомная подлодка "Леопард" проекта 971 в ходе модернизации получит новое оружие и станет тише, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T00:10

2020-12-26T00:10

2020-12-26T00:10

россия

николай евменов

звездочка

амурский судостроительный завод

севмаш

москва

комсомольск-на-амуре

северодвинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149426/09/1494260980_0:67:1024:643_1920x0_80_0_0_03770acc76a9e8095b8fc7de8965ef22.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Многоцелевая атомная подлодка "Леопард" проекта 971 в ходе модернизации получит новое оружие и станет тише, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.Главком рассказал, что подлодку вывели из эллинга центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Завершение ремонта и модернизации пройдет на плаву у стенки достроечной набережной предприятия."К моменту вывода из эллинга силами "Звёздочки" и контрагентов проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС", - добавил Евменов.Многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард", спроектированная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит", была заложена на стапеле "Северного машиностроительного предприятия" (сейчас - завод "Севмаш") 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй.Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая "Звериная серия" - корабли "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр" и "Волк". Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас "Амурский судостроительный завод").

https://ria.ru/20201225/korvet-1590850036.html

https://ria.ru/20201225/armiya-1590866049.html

россия

москва

комсомольск-на-амуре

северодвинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай евменов, звездочка, амурский судостроительный завод, севмаш, москва, комсомольск-на-амуре, северодвинск, подводная лодка, безопасность