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Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием
Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием
Многоцелевая атомная подлодка "Леопард" проекта 971 в ходе модернизации получит новое оружие и станет тише, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T00:10
2020-12-26T00:10
россия
николай евменов
звездочка
амурский судостроительный завод
севмаш
москва
комсомольск-на-амуре
северодвинск
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Многоцелевая атомная подлодка "Леопард" проекта 971 в ходе модернизации получит новое оружие и станет тише, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.Главком рассказал, что подлодку вывели из эллинга центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Завершение ремонта и модернизации пройдет на плаву у стенки достроечной набережной предприятия."К моменту вывода из эллинга силами "Звёздочки" и контрагентов проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС", - добавил Евменов.Многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард", спроектированная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит", была заложена на стапеле "Северного машиностроительного предприятия" (сейчас - завод "Севмаш") 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй.Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая "Звериная серия" - корабли "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр" и "Волк". Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас "Амурский судостроительный завод").
https://ria.ru/20201225/korvet-1590850036.html
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россия, николай евменов, звездочка, амурский судостроительный завод, севмаш, москва, комсомольск-на-амуре, северодвинск, подводная лодка, безопасность

Подлодку "Леопард" сделают тише и оснастят новым оружием

00:10 26.12.2020
 
© Фото : пресс-служба ВМФЗаводские ходовые испытания ПЛ. Вид на левый борт
Заводские ходовые испытания ПЛ. Вид на левый борт - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : пресс-служба ВМФ
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Многоцелевая атомная подлодка "Леопард" проекта 971 в ходе модернизации получит новое оружие и станет тише, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
"В рамках модернизации предусмотрено расширение применяемых образцов ракетно-торпедного вооружения, уменьшение акустической заметности корабля, улучшение условий обитаемости для экипажа, характеристик эксплуатационной надёжности подводной лодки", - приводит слова Евменова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Главком рассказал, что подлодку вывели из эллинга центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Завершение ремонта и модернизации пройдет на плаву у стенки достроечной набережной предприятия.
"К моменту вывода из эллинга силами "Звёздочки" и контрагентов проведена замена радиоэлектронного вооружения, систем управления, связи, навигации, гидроакустики, БИУС", - добавил Евменов.
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Многоцелевая атомная подводная лодка "Леопард", спроектированная в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит", была заложена на стапеле "Северного машиностроительного предприятия" (сейчас - завод "Севмаш") 26 октября 1988 года, спущена на воду 28 июня и 30 декабря 1992 года вступила в строй.
Большие АПЛ проекта 971 предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника. В Северодвинске в 80-х и 90-х годах была построена так называемая "Звериная серия" - корабли "Барс", "Пантера", "Леопард", "Гепард", "Вепрь", "Тигр" и "Волк". Подлодки этого же проекта строились также на Заводе Ленинского космомола в Комсомольске-на-Амуре (сейчас "Амурский судостроительный завод").
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РоссияНиколай ЕвменовЗвездочкаАмурский судостроительный заводСевмашМоскваКомсомольск-на-АмуреСеверодвинскПодводная лодкаБезопасность
 
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