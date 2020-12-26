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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201226/perevod-1591058213.html
В РПЦ рассказали о русификации богослужебных текстов
В РПЦ рассказали о русификации богослужебных текстов
Церковь не готова к переводу текстов с церковнославянского языка на русский, хотя частичное переложение некоторых молитв возможно, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T17:17
2020-12-26T17:18
россия
митрополит волоколамский иларион
религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Церковь не готова к переводу текстов с церковнославянского языка на русский, хотя частичное переложение некоторых молитв возможно, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов. Он предложил создать рабочую группу, которая займется этим вопросом. По его словам, далеко не все люди понимают тексты молитв для различных таинств, в том числе крещения.Он отметил, что существует проблема непонимания многими прихожанами славянских текстов. При этом большинство из них отрицательно относятся к идее полного перевода богослужения на русский язык. РПЦ, отметил он, еще не готова к этому."Я думаю и надеюсь, что еще долго не будет готова. Потому что славянский язык - это как язык поэзии. Вы же не можете перевести стихотворения Пушкина на современный разговорный русский язык", - отметил он.При этом у проблемы непонимания есть два варианта решения. Во-первых, отметил представитель РПЦ, нужно разъяснять смысл текстов. Во-вторых, можно частично использовать русский язык, "заменяя малопонятные слова соответствующими благозвучными русскими словами".
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россия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь

В РПЦ рассказали о русификации богослужебных текстов

17:17 26.12.2020 (обновлено: 17:18 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВ храме Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Церковь не готова к переводу текстов с церковнославянского языка на русский, хотя частичное переложение некоторых молитв возможно, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов. Он предложил создать рабочую группу, которая займется этим вопросом. По его словам, далеко не все люди понимают тексты молитв для различных таинств, в том числе крещения.

Частичная русификация возможна, особенно если речь идет о таинствах. Например, когда человек, вообще не знающий славянского языка, приступает к таинству крещения.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
Он отметил, что существует проблема непонимания многими прихожанами славянских текстов. При этом большинство из них отрицательно относятся к идее полного перевода богослужения на русский язык. РПЦ, отметил он, еще не готова к этому.
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"Я думаю и надеюсь, что еще долго не будет готова. Потому что славянский язык - это как язык поэзии. Вы же не можете перевести стихотворения Пушкина на современный разговорный русский язык", - отметил он.
При этом у проблемы непонимания есть два варианта решения. Во-первых, отметил представитель РПЦ, нужно разъяснять смысл текстов. Во-вторых, можно частично использовать русский язык, "заменяя малопонятные слова соответствующими благозвучными русскими словами".
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