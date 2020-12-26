В РПЦ рассказали о русификации богослужебных текстов
17:17 26.12.2020 (обновлено: 17:18 26.12.2020)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Церковь не готова к переводу текстов с церковнославянского языка на русский, хотя частичное переложение некоторых молитв возможно, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов. Он предложил создать рабочую группу, которая займется этим вопросом. По его словам, далеко не все люди понимают тексты молитв для различных таинств, в том числе крещения.
Частичная русификация возможна, особенно если речь идет о таинствах. Например, когда человек, вообще не знающий славянского языка, приступает к таинству крещения.
Он отметил, что существует проблема непонимания многими прихожанами славянских текстов. При этом большинство из них отрицательно относятся к идее полного перевода богослужения на русский язык. РПЦ, отметил он, еще не готова к этому.
"Я думаю и надеюсь, что еще долго не будет готова. Потому что славянский язык - это как язык поэзии. Вы же не можете перевести стихотворения Пушкина на современный разговорный русский язык", - отметил он.
При этом у проблемы непонимания есть два варианта решения. Во-первых, отметил представитель РПЦ, нужно разъяснять смысл текстов. Во-вторых, можно частично использовать русский язык, "заменяя малопонятные слова соответствующими благозвучными русскими словами".