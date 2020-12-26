https://ria.ru/20201226/perevod-1591058213.html

В РПЦ рассказали о русификации богослужебных текстов

В РПЦ рассказали о русификации богослужебных текстов

Церковь не готова к переводу текстов с церковнославянского языка на русский, хотя частичное переложение некоторых молитв возможно, заявил в эфире телеканала... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T17:17

2020-12-26T17:17

2020-12-26T17:18

россия

митрополит волоколамский иларион

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Церковь не готова к переводу текстов с церковнославянского языка на русский, хотя частичное переложение некоторых молитв возможно, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости "разумной русификации" текстов некоторых церковных таинств и обрядов. Он предложил создать рабочую группу, которая займется этим вопросом. По его словам, далеко не все люди понимают тексты молитв для различных таинств, в том числе крещения.Он отметил, что существует проблема непонимания многими прихожанами славянских текстов. При этом большинство из них отрицательно относятся к идее полного перевода богослужения на русский язык. РПЦ, отметил он, еще не готова к этому."Я думаю и надеюсь, что еще долго не будет готова. Потому что славянский язык - это как язык поэзии. Вы же не можете перевести стихотворения Пушкина на современный разговорный русский язык", - отметил он.При этом у проблемы непонимания есть два варианта решения. Во-первых, отметил представитель РПЦ, нужно разъяснять смысл текстов. Во-вторых, можно частично использовать русский язык, "заменяя малопонятные слова соответствующими благозвучными русскими словами".

https://ria.ru/20200303/1567887546.html

https://ria.ru/20201224/svechi-1590747968.html

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россия, митрополит волоколамский иларион, русская православная церковь