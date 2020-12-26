https://ria.ru/20201226/otdykh-1590949053.html

Определены самые популярные у россиян страны для новогоднего отдыха

Определены самые популярные у россиян страны для новогоднего отдыха

Названы самые востребованные у наших соотечественников российские и зарубежные направления для проведения новогодних каникул, сообщает Travelata. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T12:32

2020-12-26T12:32

2020-12-26T12:32

туризм

россия

туризм

новости - туризм

новый год

абхазия

куба

вьетнам

турция

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Названы самые востребованные у наших соотечественников российские и зарубежные направления для проведения новогодних каникул, сообщает Travelata.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали предпочтения организованных путешественников. Данные были собраны на основе сводного анализа результатов реализации пакетов от ведущих российских туроператоров.Оказалось, что по сравнению с прошлым годом продажи путевок на новогодние каникулы снизились на 55 процентов. То есть, более половины россиян, которые в прошлом году провели праздники в поездке, в этом — останутся дома.Более половины (54 процента) пользователей предпочли встречать Новый год на российских курортах. По сравнению с прошлым годом рост продаж таких путевок составил 330 процентов.Выбор иностранных маршрутов у россиян в прошлом году был значительно шире, чем сейчас, в период пандемии. РФ тогда была лишь на шестом месте по популярности — после Таиланда, ОАЭ, Турции, Индии и Вьетнама.В этом году треть путешественников поедут в Турцию, это самое востребованное зарубежное направление. Но число собирающихся отправиться туда все равно в два раза меньше, чем год назад.В Танзании проведут новогодние праздники пять процентов пользователей, на Кубе – четыре процента, в ОАЭ – два процента. Не более одного процента путешественников улетят в Абхазию, Египет и на Мальдивы.Эксперты отмечают, что сократилась и средняя продолжительность новогоднего отдыха — с восьми до семи ночей.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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абхазия

куба

вьетнам

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оаэ

мальдивы

египет

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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