https://ria.ru/20201226/otdykh-1590949053.html
Определены самые популярные у россиян страны для новогоднего отдыха
Определены самые популярные у россиян страны для новогоднего отдыха
Названы самые востребованные у наших соотечественников российские и зарубежные направления для проведения новогодних каникул, сообщает Travelata. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T12:32
2020-12-26T12:32
2020-12-26T12:32
туризм
россия
туризм
новости - туризм
новый год
абхазия
куба
вьетнам
турция
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Названы самые востребованные у наших соотечественников российские и зарубежные направления для проведения новогодних каникул, сообщает Travelata.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали предпочтения организованных путешественников. Данные были собраны на основе сводного анализа результатов реализации пакетов от ведущих российских туроператоров.Оказалось, что по сравнению с прошлым годом продажи путевок на новогодние каникулы снизились на 55 процентов. То есть, более половины россиян, которые в прошлом году провели праздники в поездке, в этом — останутся дома.Более половины (54 процента) пользователей предпочли встречать Новый год на российских курортах. По сравнению с прошлым годом рост продаж таких путевок составил 330 процентов.Выбор иностранных маршрутов у россиян в прошлом году был значительно шире, чем сейчас, в период пандемии. РФ тогда была лишь на шестом месте по популярности — после Таиланда, ОАЭ, Турции, Индии и Вьетнама.В этом году треть путешественников поедут в Турцию, это самое востребованное зарубежное направление. Но число собирающихся отправиться туда все равно в два раза меньше, чем год назад.В Танзании проведут новогодние праздники пять процентов пользователей, на Кубе – четыре процента, в ОАЭ – два процента. Не более одного процента путешественников улетят в Абхазию, Египет и на Мальдивы.Эксперты отмечают, что сократилась и средняя продолжительность новогоднего отдыха — с восьми до семи ночей.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
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россия, туризм, новости - туризм, новый год, абхазия, куба, вьетнам, турция, оаэ, мальдивы, египет, таиланд
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Названы самые востребованные у наших соотечественников российские и зарубежные направления для проведения новогодних каникул, сообщает Travelata.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали предпочтения организованных путешественников. Данные были собраны на основе сводного анализа результатов реализации пакетов от ведущих российских туроператоров.
Оказалось, что по сравнению с прошлым годом продажи путевок на новогодние каникулы снизились на 55 процентов. То есть, более половины россиян, которые в прошлом году провели праздники в поездке, в этом — останутся дома.
Более половины (54 процента) пользователей предпочли встречать Новый год на российских курортах. По сравнению с прошлым годом рост продаж таких путевок составил 330 процентов.
Выбор иностранных маршрутов у россиян в прошлом году был значительно шире, чем сейчас, в период пандемии. РФ тогда была лишь на шестом месте по популярности — после Таиланда, ОАЭ, Турции, Индии и Вьетнама.
В этом году треть путешественников поедут в Турцию, это самое востребованное зарубежное направление. Но число собирающихся отправиться туда все равно в два раза меньше, чем год назад.
В Танзании проведут новогодние праздники пять процентов пользователей, на Кубе – четыре процента, в ОАЭ – два процента. Не более одного процента путешественников улетят в Абхазию, Египет и на Мальдивы.
Эксперты отмечают, что сократилась и средняя продолжительность новогоднего отдыха — с восьми до семи ночей.