В нарушившем противоэпидемические меры баре нашли тайные комнаты
16:58 26.12.2020 (обновлено: 17:07 26.12.2020)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе повторного рейда выявили в столичном баре Mendeleev тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23.00, сообщил журналистам в субботу главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
По его словам, ранее сотрудники ОАТИ совместно с полицией уже обследовали бар Mendeleev по адресу: улица Петровка, 20/1 на предмет соблюдения указа мэра Москвы о приостановке предоставления услуг общественного питания гражданам с 23.00 до 6.00. Тогда сотрудники бара отказались открывать дверь, после чего ее вскрыли кувалдой. Было выявлено, что посетители в заведении обслуживались после 23.00.
"В ходе повторного рейда 26 декабря в 3.00 охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми. Эти люди распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях. Это также нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности. Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Также заведению грозят административные меры за работу после 23.00", - сказал инспектор.
Поповский отметил, что за данные нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения вреда здоровью граждан штраф будет достигать 1 миллиона рублей.
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