https://ria.ru/20201226/narushenie-1591056807.html

В нарушившем противоэпидемические меры баре нашли тайные комнаты

В нарушившем противоэпидемические меры баре нашли тайные комнаты

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе повторного рейда выявили в столичном баре Mendeleev... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T16:58

2020-12-26T16:58

2020-12-26T17:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе повторного рейда выявили в столичном баре Mendeleev тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23.00, сообщил журналистам в субботу главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.По его словам, ранее сотрудники ОАТИ совместно с полицией уже обследовали бар Mendeleev по адресу: улица Петровка, 20/1 на предмет соблюдения указа мэра Москвы о приостановке предоставления услуг общественного питания гражданам с 23.00 до 6.00. Тогда сотрудники бара отказались открывать дверь, после чего ее вскрыли кувалдой. Было выявлено, что посетители в заведении обслуживались после 23.00."В ходе повторного рейда 26 декабря в 3.00 охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми. Эти люди распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях. Это также нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности. Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Также заведению грозят административные меры за работу после 23.00", - сказал инспектор.Поповский отметил, что за данные нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения вреда здоровью граждан штраф будет достигать 1 миллиона рублей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/kafe-1589957620.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/kovid-1589313274.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва