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В Самарской области задержали адвокатов из Крыма с наркотиками
В Самарской области задержали адвокатов из Крыма с наркотиками
Адвокатов из Крыма задержали в Самарской области с 1 килограммом амфетамина, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T10:45
2020-12-26T11:52
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
республика крым
происшествия
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САМАРА, 26 дек – РИА Новости. Адвокатов из Крыма задержали в Самарской области с 1 килограммом амфетамина, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов адвокатской палаты Республики Крым… Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По информации источника в правоохранительных органах, один из адвокатов является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.По версии следствия, подозреваемые купили более 1 килограмма амфетамина для того, чтобы его в дальнейшем продать. Однако, по данным СУ СК, сделать это адвокатам не удалось, так как 24 декабря их автомобиль задержали полицейские, а наркотики были изъяты.По данным пресс-службы, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу.
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самарская область
республика крым
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следственный комитет россии (ск рф), самарская область, республика крым, происшествия

В Самарской области задержали адвокатов из Крыма с наркотиками

10:45 26.12.2020 (обновлено: 11:52 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 26 дек – РИА Новости. Адвокатов из Крыма задержали в Самарской области с 1 килограммом амфетамина, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов адвокатской палаты Республики Крым… Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По информации источника в правоохранительных органах, один из адвокатов является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.
По версии следствия, подозреваемые купили более 1 килограмма амфетамина для того, чтобы его в дальнейшем продать. Однако, по данным СУ СК, сделать это адвокатам не удалось, так как 24 декабря их автомобиль задержали полицейские, а наркотики были изъяты.
По данным пресс-службы, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу.
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Следственный комитет России (СК РФ)Самарская областьРеспублика КрымПроисшествия
 
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