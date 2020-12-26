https://ria.ru/20201226/narkotiki-1591026699.html

В Самарской области задержали адвокатов из Крыма с наркотиками

В Самарской области задержали адвокатов из Крыма с наркотиками

Адвокатов из Крыма задержали в Самарской области с 1 килограммом амфетамина, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:45

2020-12-26T10:45

2020-12-26T11:52

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

республика крым

происшествия

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САМАРА, 26 дек – РИА Новости. Адвокатов из Крыма задержали в Самарской области с 1 килограммом амфетамина, возбуждено уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов адвокатской палаты Республики Крым… Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По информации источника в правоохранительных органах, один из адвокатов является депутатом Армянского городского совета Республики Крым второго созыва.По версии следствия, подозреваемые купили более 1 килограмма амфетамина для того, чтобы его в дальнейшем продать. Однако, по данным СУ СК, сделать это адвокатам не удалось, так как 24 декабря их автомобиль задержали полицейские, а наркотики были изъяты.По данным пресс-службы, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу.

https://ria.ru/20201216/narkotiki-1589540015.html

самарская область

республика крым

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следственный комитет россии (ск рф), самарская область, республика крым, происшествия