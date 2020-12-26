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Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самой вредной для здоровья привычке. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T04:46
2020-12-26T14:28
россия
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самой вредной для здоровья привычке.Медик также призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму.При активной прогулке или катании на лыжах нельзя слишком тепло одеваться, достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки, объяснил Мясников. Иначе организму может стать жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть. По его словам, одевать детей необходимо по такому же принципу.Кроме того, врач призвал надевать солнцезащитные очки даже в зимнее время.
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россия, александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

04:46 26.12.2020 (обновлено: 14:28 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самой вредной для здоровья привычке.

"Самое вредное для здоровья души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и, конечно, зимой, потому что зимой — самое лучшее время", — рассказал Мясников.

Медик также призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму.
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При активной прогулке или катании на лыжах нельзя слишком тепло одеваться, достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки, объяснил Мясников. Иначе организму может стать жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть. По его словам, одевать детей необходимо по такому же принципу.

"Мы не зря говорим — на ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный", — объяснил врач.

Кроме того, врач призвал надевать солнцезащитные очки даже в зимнее время.
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