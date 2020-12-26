https://ria.ru/20201226/myasnikov-1591013293.html
Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самой вредной для здоровья привычке. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T04:46
2020-12-26T04:46
2020-12-26T14:28
россия
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самой вредной для здоровья привычке.Медик также призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму.При активной прогулке или катании на лыжах нельзя слишком тепло одеваться, достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки, объяснил Мясников. Иначе организму может стать жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть. По его словам, одевать детей необходимо по такому же принципу.Кроме того, врач призвал надевать солнцезащитные очки даже в зимнее время.
https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591012989.html
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россия, александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1
" о самой вредной для здоровья привычке.
"Самое вредное для здоровья души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и, конечно, зимой, потому что зимой — самое лучшее время", — рассказал Мясников.
Медик также призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму.
При активной прогулке или катании на лыжах нельзя слишком тепло одеваться, достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки, объяснил Мясников. Иначе организму может стать жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть. По его словам, одевать детей необходимо по такому же принципу.
"Мы не зря говорим — на ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный", — объяснил врач.
Кроме того, врач призвал надевать солнцезащитные очки даже в зимнее время.