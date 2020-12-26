https://ria.ru/20201226/myasnikov-1591013293.html

Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самой вредной для здоровья привычке. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T04:46

2020-12-26T04:46

2020-12-26T14:28

россия

александр мясников (врач)

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838818_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_e44e28d5b8580dbc7663f24124c89bcd.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о самой вредной для здоровья привычке.Медик также призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму.При активной прогулке или катании на лыжах нельзя слишком тепло одеваться, достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки, объяснил Мясников. Иначе организму может стать жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть. По его словам, одевать детей необходимо по такому же принципу.Кроме того, врач призвал надевать солнцезащитные очки даже в зимнее время.

https://ria.ru/20201226/koronavirus-1591012989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/myasnikov-1590698057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр мясников (врач), здоровье, общество