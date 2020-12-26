https://ria.ru/20201226/morgenshtern-1590943896.html
"Иду к сыну": Моргенштерн и Васильев обсудили на шоу свое "родство"
"Иду к сыну": Моргенштерн и Васильев обсудили на шоу свое "родство"
Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились в недавнем выпуске ток-шоу... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T00:28
2020-12-26T00:28
2020-12-26T00:28
знаменитости
звезды
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
александр васильев (историк моды)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590949764_30:0:958:522_1920x0_80_0_0_fa9fc55759a96b672e754b2d07df1360.png
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились в недавнем выпуске ток-шоу "Давай поженимся!". Главный хитмейкер этого года пришел на программу, чтобы помочь своему другу и саунд-продюсеру Slava Marlow (Артем Готлиб) выбрать невесту. Однако больше всего ведущих и зрителей интересовала возможная родственная связь между Моргенштерном и Васильевым. Посмотрев в эфире на коллажи, на которых сравнили рэпера и историка моды в молодости, Моргенштерн в шутку отметил: "Может, мама мне врала (имея в виду имя настоящего отца)?" Затем в студии появился и сам Васильев. Первыми его словами были: "Где он? Сына!" Музыкант подыграл ведущему программы "Модный приговор", назвав его "отцом".Они сели вместе и много шутили на тему возможного родства. Был даже разыгран момент "оглашения" результата теста ДНК, однако танцовщица в студии выбросила эту бумажку, и интрига осталась.
https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590949764_146:0:842:522_1920x0_80_0_0_2247c645123aedb60aaf4c66141df069.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, моргенштерн (алишер моргенштерн), александр васильев (историк моды)
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились
в недавнем выпуске ток-шоу "Давай поженимся!".
Главный хитмейкер этого года пришел на программу, чтобы помочь своему другу и саунд-продюсеру Slava Marlow (Артем Готлиб) выбрать невесту. Однако больше всего ведущих и зрителей интересовала возможная родственная связь между Моргенштерном и Васильевым.
"Вы с ним похожи: вот эта челюсть квадратная, разрез глаз — так не бывает", — высказала свое мнение Лариса Гузеева.
Посмотрев в эфире на коллажи, на которых сравнили рэпера и историка моды в молодости, Моргенштерн в шутку отметил: "Может, мама мне врала (имея в виду имя настоящего отца)?"
Затем в студии появился и сам Васильев. Первыми его словами были: "Где он? Сына!" Музыкант подыграл ведущему программы "Модный приговор", назвав его "отцом".
Они сели вместе и много шутили на тему возможного родства. Был даже разыгран момент "оглашения" результата теста ДНК, однако танцовщица в студии выбросила эту бумажку, и интрига осталась.