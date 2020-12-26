https://ria.ru/20201226/morgenshtern-1590943896.html

"Иду к сыну": Моргенштерн и Васильев обсудили на шоу свое "родство"

"Иду к сыну": Моргенштерн и Васильев обсудили на шоу свое "родство"

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились в недавнем выпуске ток-шоу... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T00:28

2020-12-26T00:28

2020-12-26T00:28

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

александр васильев (историк моды)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились в недавнем выпуске ток-шоу "Давай поженимся!". Главный хитмейкер этого года пришел на программу, чтобы помочь своему другу и саунд-продюсеру Slava Marlow (Артем Готлиб) выбрать невесту. Однако больше всего ведущих и зрителей интересовала возможная родственная связь между Моргенштерном и Васильевым. Посмотрев в эфире на коллажи, на которых сравнили рэпера и историка моды в молодости, Моргенштерн в шутку отметил: "Может, мама мне врала (имея в виду имя настоящего отца)?" Затем в студии появился и сам Васильев. Первыми его словами были: "Где он? Сына!" Музыкант подыграл ведущему программы "Модный приговор", назвав его "отцом".Они сели вместе и много шутили на тему возможного родства. Был даже разыгран момент "оглашения" результата теста ДНК, однако танцовщица в студии выбросила эту бумажку, и интрига осталась.

https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, моргенштерн (алишер моргенштерн), александр васильев (историк моды)