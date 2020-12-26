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https://ria.ru/20201226/morgenshtern-1590943896.html
"Иду к сыну": Моргенштерн и Васильев обсудили на шоу свое "родство"
"Иду к сыну": Моргенштерн и Васильев обсудили на шоу свое "родство"
Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились в недавнем выпуске ток-шоу... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T00:28
2020-12-26T00:28
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александр васильев (историк моды)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились в недавнем выпуске ток-шоу "Давай поженимся!". Главный хитмейкер этого года пришел на программу, чтобы помочь своему другу и саунд-продюсеру Slava Marlow (Артем Готлиб) выбрать невесту. Однако больше всего ведущих и зрителей интересовала возможная родственная связь между Моргенштерном и Васильевым. Посмотрев в эфире на коллажи, на которых сравнили рэпера и историка моды в молодости, Моргенштерн в шутку отметил: "Может, мама мне врала (имея в виду имя настоящего отца)?" Затем в студии появился и сам Васильев. Первыми его словами были: "Где он? Сына!" Музыкант подыграл ведущему программы "Модный приговор", назвав его "отцом".Они сели вместе и много шутили на тему возможного родства. Был даже разыгран момент "оглашения" результата теста ДНК, однако танцовщица в студии выбросила эту бумажку, и интрига осталась.
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знаменитости, звезды, моргенштерн (алишер моргенштерн), александр васильев (историк моды)

"Иду к сыну": Моргенштерн и Васильев обсудили на шоу свое "родство"

00:28 26.12.2020
 
© Фото : Youtube-канал "Давай поженимся!" Моргенштерн в телепередаче "Давай поженимся!"
 Моргенштерн в телепередаче Давай поженимся! - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© Фото : Youtube-канал "Давай поженимся!"
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) и историк моды Александр Васильев, сходству которых давно поражаются в Сети, встретились в недавнем выпуске ток-шоу "Давай поженимся!".
Главный хитмейкер этого года пришел на программу, чтобы помочь своему другу и саунд-продюсеру Slava Marlow (Артем Готлиб) выбрать невесту. Однако больше всего ведущих и зрителей интересовала возможная родственная связь между Моргенштерном и Васильевым.

"Вы с ним похожи: вот эта челюсть квадратная, разрез глаз — так не бывает", — высказала свое мнение Лариса Гузеева.

© Фото : Youtube-канал "Давай поженимся!"Фотографии Моргенштерна в телепередаче "Давай поженимся!"
Фотографии Моргенштерна в телепередаче Давай поженимся! - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Youtube-канал "Давай поженимся!"
Фотографии Моргенштерна в телепередаче "Давай поженимся!"
Посмотрев в эфире на коллажи, на которых сравнили рэпера и историка моды в молодости, Моргенштерн в шутку отметил: "Может, мама мне врала (имея в виду имя настоящего отца)?"
Затем в студии появился и сам Васильев. Первыми его словами были: "Где он? Сына!" Музыкант подыграл ведущему программы "Модный приговор", назвав его "отцом".
Они сели вместе и много шутили на тему возможного родства. Был даже разыгран момент "оглашения" результата теста ДНК, однако танцовщица в студии выбросила эту бумажку, и интрига осталась.
Егор Крид, Morgenshtern - Веселая песня - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 00:37Культура
Клип Крида и Моргенштерна набрал за сутки четыре миллиона просмотров
 
ШоубизЗнаменитостизвездыМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Александр Васильев (историк моды)
 
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